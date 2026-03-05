Беспилотники «Калашникова» заинтересовали страны Ближнего Востока

На выставке «Нефтегаз-2026» концерн представляет готовые решения с применением БЛА для топливно-энергетического комплекса

Концерн «Калашников» провел переговоры с представителями ряда стран Ближнего Востока в рамках 25-й юбилейной международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» («Нефтегаз-2026»), которая проходит в Москве 2–5 марта. Наибольший интерес потенциальных заказчиков из ближневосточного региона вызвал современный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки «Легионер».

Серийный беспилотник предназначен для аэрофотосъемки, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, перевозки грузов, противопожарного патрулирования, поиска людей. Поставляется как с электрическим, так и с бензиновым двигателем, в базовой комплектации или с дополнительными целевыми нагрузками. Максимальная дальность полета «Легионера» составляет 550 км, продолжительность полета — более 5 часов, он может использоваться при температурах от −25 до +30 °C, ветре — до 15 м/c, с массой полезной нагрузки — до 4 кг.

Напомним, «Калашников» представляет на выставке «Нефтегаз-2026» готовые решения с применением БЛА для топливно-энергетического комплекса России. Помимо «Легионера» экспонируются беспилотный вертолет «Альфа-Е» и аппарат схемы «летающее крыло» СКАТ 350 М.

Широкие производственные возможности, отлаженная логистика, большой практический опыт применения уникальных БЛА в зоне проведения специальной военной операции, высокопрофессиональные команды инженеров-конструкторов и операторов беспилотников позволяют концерну выполнять гражданские проекты любой сложности. Кроме того, БЛА холдинга могут применяться совместно. Предоставление комплексного решения под ключ позволяет заказчику существенно снизить расходы по сравнению с приобретением отдельных услуг у разных поставщиков.

На выставке «Нефтегаз» представители «Калашникова» также провели переговоры о намерениях с потенциальными заказчиками сервисов воздушной доставки грузов, мониторинга газоперекачивающих станций и гражданского флота.