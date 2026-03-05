Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на полях саммита НАТО в Гааге.

Британия поддержала обновленную концепцию Макрона по ядерному сдерживанию

Лондон выразил одобрение инициативам Парижа по реформированию сотрудничества в сфере ядерной безопасности, отметив значимость совместных действий для европейской стабильности.

Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Франции, предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. В заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера говорится: "Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам". Также отмечено, что Британия и Франция намерены совместно предотвращать угрозы в адрес Европы.

Концепция Макрона предполагает продвинутую систему сдерживания, в том числе засекречивание состава французских ядерных арсеналов. Это направление представлено Парижем как новый этап укрепления безопасности на европейском континенте.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание остается основой глобальной стабильности, однако важно помнить о необходимости соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию "продвинутого сдерживания" и распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он также заявил о засекречивании состава ядерных арсеналов.

Доктрина Макрона предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по Евросоюзу. Власти Германии уже начали участвовать в этой программе, власти Польши выразили желание присоединиться.

В тот же день в ответ на инициативу Макрона пользователи французских соцсетей обрушились на президента с критикой и обвинили его в предательстве национальных интересов.

А МИД России назвал заявления Парижа об увеличении ядерного арсенала опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО.

Тимур Шайдуллин