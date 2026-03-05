Торпедирование иранского фрегата американской АПЛ показали на видео

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В социальных сетях появились сделанные американскими подводниками кадры уничтожения легкого иранского фрегата Dena атомной подводной лодкой США. Действия происходили у берегов Шри-Ланки. Иранские моряки возвращались с проходивших в Индии международных военно-морских учений.

На снятых через перископ кадрах видно, как торпеда врезается в корму корабля, который от мощнейшего взрыва сильно деформируется и поднимается на несколько метров над волнами. Очень вероятно, что были нанесены два удара или на борту произошла детонация боекомплекта.

Видео: ВМС США

В любом случае, уже ничто не могло спасти Dena. Он получил столь мощные повреждения, которые не оставляли шансов остаться на плаву. По всей видимости, большая часть экипажа погибла уже в первые секунды.

Сообщалось, что атака была произведена атомной подводной лодкой USS Mississippi (SSN-782), которая выполняет задачи по охране авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72).

Алексей Брусилов