Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил (ВС) РФ в количестве 2 391 770 человек. Соответствующий указ главы государства 4 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Армия России 3 марта поразила аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые использовались для запуска беспилотников дальнего действия. Также под удар попали объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Пункты дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников были поражены. Силами ПВО за это время уничтожено 12 управляемых авиабомб и 136 беспилотников самолетного типа.