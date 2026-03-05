Войти
В России прокомментировали заявления о якобы сбитом Як-130 Ирана

348
0
0
Фото: Luke Macgregor / Reuters
Фото: Luke Macgregor / Reuters.

«ВХ»: Сбитый израильским F-35I самолет Як-130 ВВС Ирана — это «летающая парта»

Учебно-боевой самолет Як-130 иранских Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана, который якобы был сбит израильским истребителем пятого поколения F-35I Adir, не предназначен для борьбы с современными самолетами. Заявления израильских военных прокомментировал Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

Отмечается, что возможное поражение Як-130, которыми пытаются защитить Иран от дронов, не дает повод для ликования израильским ВВС.

«Новейшей малозаметной машине пятого поколения с радаром AN/APG-81 была противопоставлена "летающая парта" без мощного радара с ракетами Р-73, которая может противостоять машинам противника лишь на дистанции до 20 километров», — говорится в сообщении.

По словам автора, в случае встречи F-35I с более серьезными машинами, вроде китайских J-10C или российских Су-30СМ2, поводов для веселья было бы меньше.

Ранее в марте над Тегераном заметили истребители МиГ-29А и Як-130. Самолеты могли применять для перехвата беспилотников и крылатых ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
F-35A
Су-30
Як-130
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
