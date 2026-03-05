Выборгский судостроительный завод проведет допэмиссию

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, Ленинградская область). Как сообщает РБК, благодаря эмиссии предприятие сможет привлечь от акционеров (главным образом, от Объединенной судостроительной корпорации) до 35,8 млрд рублей.

Согласно проспекту эмиссии, ВСЗ намерен разместить в течение года 2,83 млн обыкновенных акций номиналом 50 копеек. Уставный капитал ПАО после эмиссии вырастет почти вдвое – с 1,44 млн до 2,86 млн рублей. Цена размещения составит 12 663 рубля за акцию. Она сложилась "исходя из рыночной стоимости", определенной независимым оценщиком – ООО "АФК-Аудит" в декабре 2025 года, говорится в решении совета директоров ВСЗ от 6 февраля.

Цех Выборгского судостроительного завода Центральный Военно-Морской Портал

Бумаги будут размещаться по закрытой подписке, то есть только среди нынешних акционеров "пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций ВСЗ". 97,79% акций ВСЗ принадлежат ОСК.

Если эмиссия будет выкуплена полностью, верфь в Выборге, исходя из цены продажи бумаг, привлечет от акционеров 35,83 млрд рублей, в том числе от ОСК – 35,04 млрд.

В период с ноября 2024 года по сентябрь 2025-го ОСК уже капитализировала Выборгский судостроительный завод, выкупив его акции дополнительного выпуска. Благодаря этому верфь привлекла от акционера 5,5 млрд рублей. Кроме того, в прошлом году предприятие получило от Минпромторга 2,47 млрд рублей государственной помощи в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных со строительством рыбопромысловых судов.

В 2025 году выручка ВСЗ снизилась на 32%, до 11,2 млрд рублей. Завод закончил год с чистой прибылью 142 млн рублей, следует из годового отчета верфи. Вместе с тем, непокрытый убыток прошлых лет практически не изменился и на 1 января 2026 года составил 11,2 млрд рублей. Он связан "с общей недозагрузкой верфи, убытками, полученными при строительстве рыбопромысловых судов KMT01 и KMT02, отсутствием своевременного финансирования и, как следствие, использованием кредитных средств", говорится в документе.

Среди других причин прежней убыточности – удорожание оборудования и материалов, а также западные санкции, которые привели "к необходимости перепроектирования, частичной переделки и закупки оборудования по схемам параллельного импорта или замене поставщиков".

Сейчас, отмечается в отчете, на верфи реализуется программа инновационного развития. Она рассчитана на срок до 2030 года. В частности, идет переоснащение ряда производственных участков, обновляется парк кранового оборудования.

В 2025 году завод завершил испытания первого серийного траулера проекта KMT02 "Капитан Таран", а также произвел спуск на воду океанографического научно-исследовательского судна. На ближайшие 3–4 года мощности ВСЗ полностью загружены, а в случае заключения новых контрактов (на серийный ледокол проекта 21900M2 и на серию спасательных судов тяжелых ледовых классов для работы на Северном морском пути) загрузка мощностей "распланирована до 2032 года", говорится в отчете.