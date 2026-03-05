Войти
В США предрекли проблемы американской авиации в ходе «Эпической ярости»

Фото: Reuters
Фото: Reuters.

BD: Эффективность ВВС США у Ирана ограничена возможностями самолетов-заправщиков

Возможности Военно-воздушных сил (ВВС) США могут быть ограничены в случае большой длительности операции «Эпическая ярость». Об этом сообщила директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон в беседе с Breaking Defense (BD).

Она предрекает проблемы для американской авиации, которые связаны с возможностями самолетов-заправщиков. По словам аналитика, воздушные танкеры — это наиболее вероятный ограничивающий фактор. Если Иран продолжит атаковать базы в Персидском заливе, ВВС США придется использовать более отдаленные аэродромы. Это повысит нагрузку на топливозаправщики в ходе каждого боевого вылета.

Петтиджон отметила, что перегрузка вспомогательных самолетов в ходе «Эпической ярости» может стать «той соломинкой, которая сломает хребет флоту заправщиков». По ее словам, чем дольше продлится операция, тем больше ее будет ограничивать эффективность самолетов-заправщиков и транспортной авиации.

Представитель Института Хадсона Тим Уолтон подсчитал, что операцию против Ирана поддерживают более ста самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46.

Ранее стало известно, что Иран повредил американский радар AN/FPS-132, который входит в систему предупреждения о ракетном нападении.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
KC-135
КС-46
