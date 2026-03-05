Войти
Lenta.ru

В России потерю Ираном военного флота сочли некритичной

334
0
0
Фото: Jamejamonline / Ebrahim Norouzi / Reuters
Фото: Jamejamonline / Ebrahim Norouzi / Reuters.

«Известия»: Потеря Ираном военного флота не помешает блокаде Ормузского пролива

Возможная потеря Ираном военного флота некритична, поскольку не помешает Тегерану заблокировать Ормузский пролив, считают опрошенные газетой «Известия» эксперты.

По словам военного аналитика Дмитрия Болтенкова, в результате американских и израильских ударов Иран лишился большей части военных кораблей.

Тем не менее, как отмечает газета, для блокирования Ормузского пролива иранская сторона может использовать наземные ракетные системы, а также, в крайнем случае, заминировать водное пространство. «Для того чтобы обеспечить свободное судоходство, нужно провести специальную операцию, к которой должны быть привлечены авианосные ударные группы США и имеющийся там флот», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Газета напомнила, что Иран располагает десятками пусковых установок противокорабельных ракет Noor — копиями китайских С-602 — с дальностью до 120 километров, а также крылатыми ракетами Zafar дальностью до 500 километров. Также иранская сторона для блокирования пролива и противодействия силам США может задействовать баллистические ракеты Fateh-110 с дальностью полета до 300 километров.

Марте портал USNI News заметил, что США ударили по пирсу Чабахара — району, вблизи которого ранее проходили совместные учения флотов Ирана, России и Китая.

Тогда же издание сообщило, что Вооруженные силы США нанесли удар по базе с иранскими подводными лодками проекта «Варшавянка» российского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Польша
Россия
США
Проекты
877 Палтус
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"