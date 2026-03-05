Войти
В США заложили 16-й десантный корабль класса "Сан-Антонио"

На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) заложили киль будущего десантно-вертолетного корабля-дока LPD-32 "Филадельфия". Как уточняет Naval Today, это один из трех ДВКД класса "Сан-Антонио" в модификации Flight II, которые сейчас строятся для американских ВМС на данном заводе.

Издание отмечает, что ДВКД серии Flight II предназначены для замены устаревающих десантных кораблей-доков класса "Уидби Айленд" и "Харперс Ферри".

Закладка ДВКД "Филадельфия", США

Huntington Ingalls Industries


В церемонии закладки участвовал глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Самуэль Папаро, который отметил, что "Филадельфия" станет одной из самых универсальных платформ в составе американского флота. "Я особенно благодарен каждому работнику верфи, которая будет обслуживать этот корабль в течение 40 лет", – добавил он.

Верфь в Паскагуле – единственный поставщик десантных кораблей класса "Сан-Антонио" для ВМС Соединенных Штатов. К настоящему моменту предприятие передало американскому флоту 13 таких кораблей. Сейчас на разных стадиях постройки находятся три ДВКД модификации Flight II (помимо "Филадельфии", это LPD-30 "Гаррисберг" и LPD-31 "Питсбург"), а также законтрактованы еще три корабля.

Корабли класса "Сан-Антонио" предназначены для транспортировки и высадки морских пехотинцев, а также выгрузки их оборудования с помощью обычных десантных катеров или катеров на воздушной подушке. Кроме того, возможности кораблей расширяются за счет летной палубы и ангара, что позволяет использовать различные вертолеты и конвертопланы Корпуса морской пехоты США.

Помимо поддержки боевых операций, корабли класса "Сан-Антонио" способны участвовать в гуманитарных миссиях по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

Полное водоизмещение ДВКД типа "Сан-Антонио" в базовой версии – 25 300 тонн, длина корпуса – 208,5 метра, ширина – 32 метра. Четыре турбодизельных двигателя позволяют развить скорость до 22 узлов. Площадь палуб для колесной и гусеничной техники – 2230 кв. метров. Экипаж – 360 человек.

Для обеспечения собственной защиты корабли этого типа вооружают зенитными ракетами RIM-116 и ESSM, двумя 30-мм арткомплексами и десятью 12,7-мм пулеметами.

Текущие версии десантного корабля могут взять на борт около 700 морпехов, 14 амфибийных бронемашин и два десантных катера на воздушной подушке. Авиакрыло корабля включает вертолеты CH-53E "Супер Сталлион", CH-46 "Си Найтс", UH-1Y "Веном" (или AH-1J "Си Кобра"), а также конвертопланы MV-22 "Оспри".

У кораблей версии Flight II увеличена вместимость, а также в состав оборудования включен новый радар кругового обзора AN/SPY-6 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Другие подробности этой модификации пока не раскрываются.

