Израиль объявил о первой победе F-35I Adir, одержанной в воздушном бою

Источник изображения: topwar.ru

Израильский истребитель F-35I Adir одержал первую победу в реальном воздушном бою, сбив иранский боевой истребитель, утверждает израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

Новости с Ближнего Востока идут сплошным потоком, Иран утверждает, что его противовоздушная оборона якобы сбивает американские и израильские истребители. Израиль, в свою очередь, заявляет, что его авиация одерживает воздушные победы. По данным израильской прессы, над Тегераном состоялся воздушный бой, в ходе которого самолет ВВС Израиля F-35I якобы сбил иранский учебно-боевой Як-130. Причем подчеркивается, что эта воздушная победа является первой с 1985 года не только для израильских ВВС, но и для F-35 в целом. Имеется в виду пилотируемая авиация.

В последний раз ВВС Израиля сбили самолет 24 ноября 1985 года во время воздушного боя над Ливаном. Тогда израильский истребитель F-15 сбил два сирийских истребителя МиГ-23.

Также сообщается, что и британские F-35B смогли сбить свои цели, но это был иранский беспилотник над Иорданией. Британское Минобороны заявило, что этот перехват стал «первым случаем», когда истребитель F-35 Королевских ВВС уничтожил цель в ходе боевых действий.

