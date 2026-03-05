Войти
ЦАМТО

Министерство науки Бразилии поддержит национальные оборонные разработки

317
0
0
Бразилиа
Бразилиа.
Источник изображения: dzeninfra.ru

ЦАМТО, 4 марта. Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии инициировало новую программу финансирования, направленную на стимулирование внедрения инноваций в оборонной промышленности и снижение зависимости от иностранных технологий.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в общей сложности 300 млн. браз. реалов (58,2 млн. долл.) из Национального фонда научно-технического развития будут постепенно выделяться Агентством финансирования исследовательских проектов FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos - Funding Authority for Studies and Projects) Министерства науки, технологий и инноваций.

Финансирование является частью пакета в размере 3,3 млрд. браз. реалов, утвержденного 6 февраля в рамках инициативы "Больше инноваций в Бразилии".

Открытый конкурс, проводимый FINEP, направлен на достижение 50-процентной автономии в производстве критически важных оборонных технологий для укрепления национального суверенитета.

По информации FINEP, финансирование будет направлено на проекты, уровень технологической готовности которых составляет от TRL-3 до TRL-8.

В число проектов, которым планируется оказать поддержку, войдут беспилотные системы и робототехника; космические системы; гиперзвуковые системы; технологии кибербезопасности и киберзащиты; средства радиоэлектронной борьбы; биотехнологии; РХБ защита; ракеты и боеприпасы; связь; радиолокационные системы; искусственный интеллект; энергетика и хранение энергии; силовые установки; энергетические материалы; направленная энергия; передовые материалы; ядерные и квантовые технологии.

Также будут учитываться такие факторы, как экспортный потенциал, двойное назначение и замещение импорта.

Открытый конкурс продлится 24 месяца, а период реализации проектов составит до 36 месяцев с возможностью продления.

Ранее FINEP уже поддерживала ряд инновационных проектов, реализуемых предприятиями ОПК Бразилии, включая разработку радиолокационных систем, беспилотных летательных аппаратов, ракет, ядерных реакторов и дистанционно управляемых модулей вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"