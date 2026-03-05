Министерство науки Бразилии поддержит национальные оборонные разработки

ЦАМТО, 4 марта. Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии инициировало новую программу финансирования, направленную на стимулирование внедрения инноваций в оборонной промышленности и снижение зависимости от иностранных технологий.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в общей сложности 300 млн. браз. реалов (58,2 млн. долл.) из Национального фонда научно-технического развития будут постепенно выделяться Агентством финансирования исследовательских проектов FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos - Funding Authority for Studies and Projects) Министерства науки, технологий и инноваций.

Финансирование является частью пакета в размере 3,3 млрд. браз. реалов, утвержденного 6 февраля в рамках инициативы "Больше инноваций в Бразилии".

Открытый конкурс, проводимый FINEP, направлен на достижение 50-процентной автономии в производстве критически важных оборонных технологий для укрепления национального суверенитета.

По информации FINEP, финансирование будет направлено на проекты, уровень технологической готовности которых составляет от TRL-3 до TRL-8.

В число проектов, которым планируется оказать поддержку, войдут беспилотные системы и робототехника; космические системы; гиперзвуковые системы; технологии кибербезопасности и киберзащиты; средства радиоэлектронной борьбы; биотехнологии; РХБ защита; ракеты и боеприпасы; связь; радиолокационные системы; искусственный интеллект; энергетика и хранение энергии; силовые установки; энергетические материалы; направленная энергия; передовые материалы; ядерные и квантовые технологии.

Также будут учитываться такие факторы, как экспортный потенциал, двойное назначение и замещение импорта.

Открытый конкурс продлится 24 месяца, а период реализации проектов составит до 36 месяцев с возможностью продления.

Ранее FINEP уже поддерживала ряд инновационных проектов, реализуемых предприятиями ОПК Бразилии, включая разработку радиолокационных систем, беспилотных летательных аппаратов, ракет, ядерных реакторов и дистанционно управляемых модулей вооружения.