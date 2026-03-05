Первым заказчиком итальянских мини-подлодок DGK станет Индонезия

Министерство обороны Италии представило на утверждение в парламенте указ о бесплатной передаче списанного авианосца "Гарибальди" Индонезии. Как уточняет Naval News, поставка станет частью более широкого соглашения о сотрудничестве с Джакартой, которое также предполагает постройку для индонезийского флота шести малых подлодок класса DGK итальянской компанией Drass.

В сопроводительных документах не содержится никаких дополнительных подробностей, и компания не комментирует ситуацию, но, согласно информации, собранной Naval News, оформление контракта находится на финальной стадии после одобрения экспортного кредита. По словам источника издания, близкого к компании, программа продвигается быстро за счет установившихся доверительных отношений, которые возникли между двумя государствами после решения о передаче авианосца "Гарибальди".

Дизайн малой подлодки DGK, Италия Drass

Указанная в документах оценочная стоимость в 480 млн долларов относится только к первому траншу контракта, включающему две подлодки, а также материально-техническое обеспечение и обучение персонала. Общая же стоимость поставки шести малых субмарин составит примерно 1,4 млрд долларов.

Еще в феврале прошлого года, во время выставки IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах, индонезийская компания Republik Palindo и Drass подписали Рамочное соглашение по подводной лодке DGK. Согласно опубликованному тогда пресс-релизу, "это партнерство представляет собой ключевой шаг в поддержке стратегических потребностей ВМС Индонезии в усилении подводного сдерживания посредством предстоящего серийного производства ударных мини-субмарин".

Индонезия станет первым заказчиком субмарин, разработанных компанией Drass, и это большое подспорье для компании для продвижения на международном рынке.

Новая малогабаритная подлодка DGK имеет длину 34 метра, диаметр корпуса – около 3,5 метра, надводное водоизмещение – 219 тонн (примерно 270 тонн в подводном положении). По заявлению разработчиков, решение представляет собой "сдвиг парадигмы в подводной войне, сочетая в себе возможности, необходимые в прибрежных водах". Речь идет о наблюдении и патрулировании, а также о поддержке сил специального назначения.

Подлодки DGK отличают компактные размеры и исключительная бесшумность, утверждают представители Drass. Субмарины смогут безопасно выполнять задачи на глубине от 20 до более 200 метров. Силовая установка с литий-ионными аккумуляторами обеспечивает максимальную крейсерскую скорость до 15 узлов в подводном положении (на поверхности – 9 узлов). Дальность плавания превышает 2000 морских миль. Экипаж – 9 человек. Дополнительно предусмотрено размещение до семи бойцов спецназа.

Характерной чертой DGK станут модифицируемые грузовые отсеки для дополнительного оборудования спецназа. Также предусмотрена различная полезная нагрузка для выполнения миссий, включая контейнеры с водолазным снаряжением и автономный подводный аппарат.

В состав вооружения штатно входят два носовых торпедных аппарата, но возможна интеграция двух дополнительных внешних пусковых устройств.