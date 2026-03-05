Войти
Минобороны Бельгии заказало партию ЗУР "Мистраль-3"

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 4 марта. Минобороны Бельгии в рамках программы модернизации систем ПВО сверхмалой дальности (VSHORAD) разместило заказ на поставку партии зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Мистраль-3" производства компании MBDA.

Согласно уведомлению №132968-2026, опубликованному 24 февраля в европейском тендерном ежедневнике TED (Tenders Electronic Daily), общая стоимость контракта составила 226,686 млн. евро.

Закупка реализуется через Генеральную дирекцию по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) в рамках общеевропейской инициативы EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act).

Бельгия входит в состав коалиции из девяти государств (Франция, Бельгия, Кипр, Эстония, Испания, Венгрия, Словения, Румыния и Дания), осуществляющих совместную закупку систем "Мистраль". Данный механизм поддерживается бюджетом ЕС (субсидия до 60 млн. евро) и направлен на снижение стоимости единицы продукции за счет крупных заказов.

Контракт является ключевым элементом "Плана готовности боеприпасов к 2025 году" общим объемом 2,3 млрд. евро. Программа нацелена на восстановление потенциала ПВО сухопутного компонента ВС Бельгии, сокращенного в 2017 году.

Новые средства поражения будут интегрированы в эшелонированную систему ПВО/ПРО Бельгии, включающую:

- нижний эшелон: ПЗРК "Мистраль-3" и польские ПЗРК "Перун" (письмо о намерениях LoI от мая 2025 г. на 300 ед.);

- мобильный компонент: ЗАК Skyranger 30 на шасси БТР Piranha-5 (8x8), модуль оснащен РЛС AMMR с АФАР и ПУ для ЗУР "Мистраль-3";

- средний эшелон: ЗРК NASAMS (совместная закупка с Нидерландами на сумму 2,5 млрд. евро);

- система целеуказания: мобильные 3D-РЛС Saab Giraffe 1X (дальность до 75 км), интегрированные в АСУ FAAD C2.

По планам Минобороны Бельгии, первое оперативное подразделение ПВО, оснащенное ПЗРК "Мистраль-3", заступит на дежурство к середине 2026 года после завершения цикла подготовки личного состава в учебных центрах ВС Франции.

