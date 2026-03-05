Нидерланды вооружат будущие подлодки французскими торпедами вместо американских

Министерство обороны Нидерландов выбрало французскую тяжелую торпеду F21 для будущих подводных лодок класса "Орка". Как отмечает Naval News, первоначальный план предусматривал интеграцию американской 533-мм торпеды Mk48, которая в настоящее время используется голландским флотом на борту находящихся на вооружении дизель-электрических подлодок класса "Валрус" (Walrus, "Морж").

По словам официальных лиц, от первоначального плана отказались, поскольку замена Mk48 не вызовет существенных временных и материальных затрат.

Тяжелая торпеда F21, Франция NHmilitary.weebly.com

Королевский военно-морской флот Нидерландов еще в 2014 году начал поиски замены подлодкам класса "Валрус", принятым на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Тогдашний министр обороны Жанин Хеннис-Плашерт заявляла, что новые субмарины введут в строй к 2025 году.

Выбор оптимального проекта потребовал значительно больше времени, чем ожидалось. На сроки повлияло и отсутствие единого мнения об облике будущих субмарин среди политических кругов страны.

В ноябре 2022 года голландское Минобороны запросило расценки у трех возможных поставщиков. Консорциум голландской Damen Group и шведской Saab предложил ДЭПЛ на базе подлодок типа А26. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems заявила на тендер модифицированный проект субмарин класса "Тип-212CD", которые уже строятся для Норвегии и Германии. Французская Naval Group участвовала в конкурсе с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, "Черный меч"), спроектированной на основе многоцелевой АПЛ типа "Барракуда" ("Сюффрен").

В середине марта 2024 года голландские власти выбрали Naval Group предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ и началась подготовка к заключению соответствующего контракта. Стороны оформили сделку в сентябре того же года.

В мае 2025 года стало известно, что Нидерланды отказались от идеи интеграции в состав вооружения подлодока класса "Орка" американских крылатых ракет "Томагавк" из-за непомерно высоких финансовых затрат и времени, которое потребуется для возобновления производства модификации боеприпаса, запускаемой из торпедных аппаратов. Альтернативным решением может стать крылатая ракета MdCN от европейской компании MBDA, которой вооружаются французские многоцелевые АПЛ типа "Барракуда", на базе которых и проектируются субмарины для ВМС Нидерландов.

Поставка головной субмарины класса "Орка" запланирована на 2033 год.