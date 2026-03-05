Войти
Flotprom

Нидерланды вооружат будущие подлодки французскими торпедами вместо американских

310
0
0

Министерство обороны Нидерландов выбрало французскую тяжелую торпеду F21 для будущих подводных лодок класса "Орка". Как отмечает Naval News, первоначальный план предусматривал интеграцию американской 533-мм торпеды Mk48, которая в настоящее время используется голландским флотом на борту находящихся на вооружении дизель-электрических подлодок класса "Валрус" (Walrus, "Морж").

По словам официальных лиц, от первоначального плана отказались, поскольку замена Mk48 не вызовет существенных временных и материальных затрат.

Тяжелая торпеда F21, Франция

NHmilitary.weebly.com


Королевский военно-морской флот Нидерландов еще в 2014 году начал поиски замены подлодкам класса "Валрус", принятым на вооружение в период с 1990 по 1994 годы. Тогдашний министр обороны Жанин Хеннис-Плашерт заявляла, что новые субмарины введут в строй к 2025 году.

Выбор оптимального проекта потребовал значительно больше времени, чем ожидалось. На сроки повлияло и отсутствие единого мнения об облике будущих субмарин среди политических кругов страны.

В ноябре 2022 года голландское Минобороны запросило расценки у трех возможных поставщиков. Консорциум голландской Damen Group и шведской Saab предложил ДЭПЛ на базе подлодок типа А26. Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems заявила на тендер модифицированный проект субмарин класса "Тип-212CD", которые уже строятся для Норвегии и Германии. Французская Naval Group участвовала в конкурсе с дизель-электрической подлодкой "Блэк Сворд" (Black Sword, "Черный меч"), спроектированной на основе многоцелевой АПЛ типа "Барракуда" ("Сюффрен").

В середине марта 2024 года голландские власти выбрали Naval Group предпочтительным поставщиком четырех ДЭПЛ и началась подготовка к заключению соответствующего контракта. Стороны оформили сделку в сентябре того же года.

В мае 2025 года стало известно, что Нидерланды отказались от идеи интеграции в состав вооружения подлодока класса "Орка" американских крылатых ракет "Томагавк" из-за непомерно высоких финансовых затрат и времени, которое потребуется для возобновления производства модификации боеприпаса, запускаемой из торпедных аппаратов. Альтернативным решением может стать крылатая ракета MdCN от европейской компании MBDA, которой вооружаются французские многоцелевые АПЛ типа "Барракуда", на базе которых и проектируются субмарины для ВМС Нидерландов.

Поставка головной субмарины класса "Орка" запланирована на 2033 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
США
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mk.48
Компании
Leonardo
MBDA
ThyssenKrupp
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"