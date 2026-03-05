Войти
Военные рассказали о преимуществах российского дрона-перехватчика «Елка»

Источник изображения: Фото: агентство городских новостей «Москва»/Юлия Морозова

Новейший дрон-перехватчик «Елка», оснащенный искусственным интеллектом (ИИ), способен распознавать невидимые человеческому глазу цели и успешно применяется в зоне боевых действий для защиты приграничных территорий. Об этом 4 марта рассказал военнослужащий войск противовоздушной обороны (ПВО) с позывным Морок.

«Мой позывной Морок, служу в войсках ПВО. В моих руках перехватчик «Елка», он сам распознает сигнатуру цели и высчитывает траекторию цели. После запуска самостоятельно выбирает лучший маршрут для поражения цели. Работает как вдогон, так во фланг, также на встречном курсе», — рассказал ТАСС военнослужащий .

По его словам, «Елка» способна поразить широкий спектр целей, к которым относятся FPV-дроны, дроны-разведчики и ударные беспилотники самолетного типа.

«Изделие «Елка» превосходит огневое поражение и поражение дробью в связи с тем, что дальность работы изделия — 3 км. То, что глаз человека не видит, «Елка» увидит. В настоящее время ведется постоянная работа по повышению точности попадания «Елки» в цель, поражающей способности и маневренности», — добавил Морок.

Комплекс разработан и производится в Москве. Он не содержит боевой части, поражая цели кинетическим ударом.

«Народный фронт» 26 февраля рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции начались испытания нового разведывательного беспилотника «Сибирячок-5», который представили российские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба». Дрон на 95% состоит из отечественных комплектующих, включая собственные платы и моторы. Собственное производство электроники сделало беспилотник дешевле и позволило предприятию не зависеть от санкций стран Запада. Серийное производство БПЛА намечено на 2026 год.

