Минтранс официально подтвердил атаку украинских БЭКов на российский газовоз

Источник изображения: topwar.ru

Министерство транспорта России официально подтвердило атаку на российский газовоз в Средиземном море. Согласно опубликованной информации, судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии.

Информация об атаке украинских БЭКов на российский газовоз в Средиземном море получила свое подтверждение. Атакованное судно полностью выгорело, экипаж спасен, все 30 человек были с судна эвакуированы. По данным российского Минтранса, газовоз Arctic Metagaz был атакован с побережья Ливии рядом с территориальными водами Мальты. Атаковавшие судно безэкипажные катера принадлежали Украине.

3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена ЕС Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз «Арктик Метагаз». Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск.

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждается, после атаки и начавшегося пожара наши связались с мальтийцами, и те смогли эвакуировать экипаж судна. Говорить о сохранности груза сжиженного газа не стоит, как и самом судне. Оно если и подлежит восстановлению, то через большие суммы.

Нападение на газовоз совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены.

Ранее сообщалось, что российский газовоз был атакован в Средиземном море между Ливией и Мальтой, атака проведена Украиной и Британией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Украина
Проекты
Арктика
Евросоюз
