Разработчик рассказал, как навести дрон-перехватчик "Елка"

РИА Новости: обучиться наведению "умного" дрона "Елка" можно за 5 минут

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Обучиться наведению разработанного московскими инженерами дрона-перехватчика "Елка", использующего искусственный интеллект, можно за 5 минут во время вводного инструктажа, рассказал РИА Новости представитель компании-разработчика с позывным "Мрак".

Ранее московские инженеры представили журналистам дрон-перехватчик "Елка". Это автономный "охотник" на вражеские БПЛА без взрывчатой боевой части.

Как пояснили разработчики, перехватчик воплощает в себе новую концепцию противодействия БПЛА. Компактный аппарат (массой всего 1,3 кг) не требует навыков пилотирования: оператору достаточно навести его на цель, после чего искусственный интеллект самостоятельно захватывает, сопровождает и поражает объект кинетическим ударом. Дрон не несет боевой части, а уничтожает вражеские аппараты тараном. Это делает его безопасным для людей и гражданской инфраструктуры.

"Чтобы обучиться? Достаточно инструктажа. То есть до 5 минут. В принципе, ничего сложного, только соблюдать технику безопасности. Потому что здесь присутствует винтомоторная группа, но для этого все предусмотрено. Вот защита для рук", - рассказал "Мрак", объясняя принцип работы комплекса.

"Елка" уже доказала свою эффективность в зоне специальной военной операции, защищая войска и объекты от разведывательных и ударных беспилотников противника.

Как рассказали разработчики, искусственный интеллект анализирует скорость, высоту и тип дрона противника (самолетный, гексакоптер типа "Баба Яга", малый FPV и т.д.), отличая военные цели от гражданских объектов, птиц или техники своих сил. Система способна корректировать траекторию в реальном времени, реагируя на сложные сценарии — атаки с тыла или резкие маневры.

"Скорость реакции критична — "Елка" перехватывает объект еще на подлёте, что делает её незаменимой в условиях массированной угрозы", — добавил специалист по алгоритмам наведения.

Максимальная скорость дрона до 230 км/ч, дальность захвата и поражения — до 3 км, он полностью автономен и не использует каналы связи, что делает его неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы.

На полигоне журналистам продемонстрировали возможности "Елки" в действии. Мишени, имитирующие ударные дроны, поражались с различных ракурсов — навстречу, сбоку и вдогон.

Однако главные подтверждения эффективности поступают из зоны СВО. На донецком направлении бойцы с помощью "Елки" нейтрализовали разведывательный дрон "Фурия" до того, как он успел передать данные противнику. На сумском участке был предотвращен удар дрона "Лютый" по объекту. А в Брянской области комплекс сорвал массовую атаку на энергетическую инфраструктуру.