Цель промтуризма — сделать промышленность модной

Екатерина Баранова
Екатерина Баранова.
Источник изображения: Ростех

Директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова рассказала о развитии промышленного туризма и реализации проекта Ростех.Промтур

Директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова выступила экспертом на специальной сессии, посвященной развитию промышленного туризма и корпоративных пространств. Она рассказала о проекте Ростех.Промтур, который реализуется на предприятиях Госкорпорации. Мероприятие состоялось в визит‑центре ПАО «КАМАЗ» и объединило специалистов, журналистов и студентов профильных специальностей.

Участники поделились опытом проведения экскурсий на промышленных объектах, рассказали о важности выстраивания коммуникаций с внешней аудиторией и роли промтуризма в профориентации молодежи.

«Изначально мы определили для себя цель промышленного туризма — сделать промышленность модной, развивать HR-бренд и привлекать на наши предприятия будущих специалистов. Не секрет, что промышленность сегодня испытывает дефицит в кадрах. Сегодня мало кто знает, что технологичные предприятия не только предлагают интересную работу в комфортных условиях, но и оставляют место для созидания, исследования, а значит — и карьерного роста.

Конечно, можно рассказывать о плюсах работы на предприятии, масштабах и возможностях, а можно — увидеть своими глазами и сделать это соприкосновение с процессом производства ярким, насыщенным, нетривиальным, чтобы посетителям захотелось стать его частью», — рассказала Екатерина Баранова.

Как подчеркнула директор по коммуникациям Ростеха, идея промышленного туризма базируется на четырех ключевых составляющих, которые должны присутствовать в каждой экскурсии.

«Первое — это ощущение масштаба. Маленький человек на фоне огромного предприятия ощущает грандиозность происходящего, величие производственной мощи, от которого захватывает дух.

Второе — это тактильный опыт, то есть возможность прикоснуться к объектам, что дает человеку уникальный чувственный опыт, порождающий ощущение.

Третье — это вовлечение и элемент игры. Как театр начинается с вешалки, так и экскурсия на производство — с каски. Человек получает возможность пройти путь, который проходят рабочие, примерить спецодежду или посетить мастер-класс — наиболее запоминающуюся часть экскурсии.

И наконец четвертое — сделать фото с вау-эффектом. Как известно, не выложил — значит, не было, ведь сегодня снимки это больше, чем фиксация памяти, зачастую они становятся самоцелью поездки или дополнительной мотивацией для посещения локации», — объяснила Екатерина Баранова.

Напомним, сегодня Госкорпорация Ростех организует экскурсии на шесть своих предприятий. На КАМАЗе можно узнать об работе конвейера легендарного предприятия, увидеть, как собираются грузовые автомобили последнего поколения, и почувствовать себя гонщиком, сидя за рулем настоящего спортивного «КАМАЗа».

На нефтекамском предприятии КАМАЗа — НЕФАЗе расскажут, как создаются современные электробусы, которые уже перевозят пассажиров по Москве и другим городам России.

Специалисты московского «Металлиста» объяснят, как создаются искусственные бионические конечности, помогающие людям вести полноценную жизнь.

Посетив завод по энергоутилизации отходов, расположенный в городском округе Воскресенск Московской области, можно ознакомиться с уникальной технологией переработки отходов в электроэнергию и узнать, как при этом соблюдаются строгие экологические стандарты.

На другом московском предприятии — в Центре аддитивных технологий — можно увидеть аддитивное производство, когда с помощью современных 3D-принтеров из различных сплавов «печатают» высокотехнологичные детали для авиации, машиностроения и прочих промышленных отраслей.

Наконец, любителям автоспорта будет интересно на площадке компании LADA Sport своими глазами увидеть, как создаются современные спорткары, узнать об истории тольяттинского автоспорта и гоночной команды LADA Sport ROSNEFT.

Россия
Россия
КАМАЗ
Ростех
КАМАЗ
Ростех
