Ростех запускает цикл стратегических сессий на тему кооперации науки и бизнеса.

Первая сессия прошла в Томске и была посвящена сотрудничеству в области радиоэлектроники

Госкорпорация Ростех в 2026 году проведет цикл из десяти стратегических сессий на тему кооперации науки и бизнеса. Мероприятия состоятся в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Тольятти и других, в них примут участие более 200 предприятий реального сектора экономики и свыше 100 вузов страны. Первая стратегическая сессия, посвященная радиоэлектронике, уже прошла в Томске. В течение двух дней на площадках Томского государственного университета (ТГУ) и Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) эксперты обсуждали вопросы цифровых двойников, импортозамещения, подготовки кадров, оптоэлектроники и фотоники.

Открыл сессию глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что развитие радиоэлектронной отрасли имеет ключевое значение для экономики и суверенитета страны. «Современные электронные технологии делают жизнь людей более удобной и безопасной, а сама отрасль активно внедряет инновационные решения в медицине, образовании, связи, транспорте и обороне», — пояснил Сергей Чемезов. Он также отметил необходимость сосредоточить усилия на развитии передовых технологий и инфраструктуры, а также продолжить работу по импортозамещению.

В свою очередь министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в видеообращении заявил, что развитие радиоэлектроники требует ускоренного создания отечественной технологической платформы в микроэлектронике и интеграции научных исследований в производство. Министерство реализует программы по обновлению научной инфраструктуры, созданию новых молодежных лабораторий и инженерных школ. На базе университетов и научных организаций формируется сеть учебных дизайн-центров и центров коллективного проектирования.

Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что электроника — одна из ключевых отраслей региона. При поддержке Минпромторга России в области создан федеральный промышленный кластер электроники и беспилотных технологий. Он объединяет компетенции университетов, научных центров, государственных корпораций и высокотехнологичного бизнеса для разработки передовых продуктов и подготовки специалистов.

В пленарной дискуссии приняли участие представители холдингов ОПК и «Швабе», губернатор Томской области, ответственный секретарь Комиссии по НТР РФ, представители Минобрнауки, ректоры и директора предприятий региона.

Модератором выступила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина. Она сообщила, что в ходе профессионального обсуждения участники предложили запустить проект «Элементная компонентная база для науки», в рамках которого предприятия смогут передавать свою продукцию научным коллективам. Такая практика ускорит внедрение отечественной электронной компонентной базы, предоставит молодым специалистам возможность получить практический опыт и поможет сформировать спрос на российскую продукцию среди отечественных компаний.

Как отметил генеральный директор холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех, член бюро и куратор Томского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Сахненко, рынок радиоэлектроники — один из самых емких и динамично развивающихся, с большим потенциалом для дальнейшего роста. «Сегодня развитие радиоэлектроники невозможно рассматривать отдельно от задач цифровой трансформации промышленности. Цифровые двойники, внедрение отечественной элементной базы, развитие оптоэлектроники и фотоники, подготовка инженерных кадров — это взаимосвязанные направления, формирующие технологическую устойчивость страны. Стратегическая сессия в Томске — это площадка, где наука и промышленность синхронизируют свои планы и формируют конкретные кооперационные проекты, которые в ближайшие годы будут определять темпы развития отрасли», — рассказал Сергей Сахненко.

Кроме того, в рамках сессии работала демонстрационная площадка, где вузы представили более 40 разработок в сфере радиоэлектроники. Среди экспонатов были акустическая система детектирования БПЛА от РТУ МИРЭА (Москва), сканер для обнаружения опасных предметов по электронным компонентам (ТГУ), принтер печатных плат от ТУСУР, генератор сверхкоротких импульсов от ВГУ (Воронеж).