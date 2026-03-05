Войти
Lenta.ru

Удары Ирана по радарам США назвали подарком российским РВСН

Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters
Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters.

Военблогеры: Иран, ударив по радарам США, сделал подарок российским РВСН

Поражение Ираном ключевых объектов американской системы раннего предупреждения значительно сократит возможности США по обнаружению баллистических ракет. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора», назвав событие «подарком» российским ракетным войскам стратегического назначения (РВСН).

Согласно подтвержденным спутниковым снимкам, в ходе ответных ударов с 1 по 3 марта Иран поразил два радара AN/GSC-52B в Бахрейне, три радара на базе Арифджан в Кувейте, радар AN/TPY-2 THAAD в ОАЭ, радар AN/TPY-2 THAAD в Иордании, радар AN/FPS-132 на базе Аль-Удейд в Катаре, восемь зданий и сооружений спутниковой связи в Кувейте, а также объект в районе радара AN/TPY-2 на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии.

Авторы отметили, что потеря трех радаров THAAD и одного AN/FPS-132, который оценивается в 1,1 миллиарда долларов, сократит глубину раннего обнаружения баллистических ракет на дальностях до 5000 километров.

«Время реакции на пуски из Ирана увеличивается, покрытие зоны становится фрагментарным», — говорится в посте.

Выход из строя объектов спутниковой инфраструктуры в Кувейте, в свою очередь, усложнит оперативную координацию между базами США и авиационными группировками. «Привет Пентагону за насмешки над еще советскими системами ПВО в Венесуэле. Выключенными в тот момент, кстати», — с иронией напомнили авторы.

Ранее журналисты китайского издания Sohu рассказали об использовании Ираном российского опыта проведения спецоперации в борьбе с Израилем и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Венесуэла
Израиль
Иордания
Иран
Катар
Кувейт
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Продукция
AN/TPY-2
THAAD
