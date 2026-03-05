Войти
ЦАМТО

Мерц: Германия продолжит убеждать Испанию повысить расходы на оборону

314
0
0
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Noroozi

ЦАМТО, 4 марта. Германия вместе с другими странами-членами НАТО продолжит попытки убедить Испанию довести свои расходы на оборону до 5% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы пытаемся убедить Испанию также увеличить свой вклад в оборону до 5%. Мы договорились об этом в НАТО", – сказал Ф.Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Прямую трансляцию их общения вел немецкий телеканал Phoenix.

По словам канцлера, Испания оказалась единственной страной в рамках НАТО, которая не готова повысить свои военные расходы.

"Мы пытаемся убедить ее. Для нашей общей безопасности важно, чтобы все мы придерживались этих цифр", – цитирует "РИА Новости" Ф.Мерца.

Д.Трамп на встрече с Ф.Мерцем заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.

Ранее власти Испании неоднократно подчеркивали, что страна выполняет взятые на себя обязательства в рамках НАТО. Премьер-министр Педро Санчес, комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа, указывал, что при приходе социалистов к власти в 2018 году оборонные расходы составляли около 0,9% ВВП, а нынешнее правительство последовательно устраняет дефициты, накопленные за предыдущие годы.

В то же время, П.Санчес заявлял, что Мадрид не намерен увеличивать военные расходы выше уровня 2% ВВП, несмотря на призывы Вашингтона довести этот показатель до 5%, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"