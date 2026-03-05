Мерц: Германия продолжит убеждать Испанию повысить расходы на оборону

ЦАМТО, 4 марта. Германия вместе с другими странами-членами НАТО продолжит попытки убедить Испанию довести свои расходы на оборону до 5% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Мы пытаемся убедить Испанию также увеличить свой вклад в оборону до 5%. Мы договорились об этом в НАТО", – сказал Ф.Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Прямую трансляцию их общения вел немецкий телеканал Phoenix.

По словам канцлера, Испания оказалась единственной страной в рамках НАТО, которая не готова повысить свои военные расходы.

"Мы пытаемся убедить ее. Для нашей общей безопасности важно, чтобы все мы придерживались этих цифр", – цитирует "РИА Новости" Ф.Мерца.

Д.Трамп на встрече с Ф.Мерцем заявил, что США придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить оборонные расходы.

Ранее власти Испании неоднократно подчеркивали, что страна выполняет взятые на себя обязательства в рамках НАТО. Премьер-министр Педро Санчес, комментируя критику со стороны президента США Дональда Трампа, указывал, что при приходе социалистов к власти в 2018 году оборонные расходы составляли около 0,9% ВВП, а нынешнее правительство последовательно устраняет дефициты, накопленные за предыдущие годы.

В то же время, П.Санчес заявлял, что Мадрид не намерен увеличивать военные расходы выше уровня 2% ВВП, несмотря на призывы Вашингтона довести этот показатель до 5%, отмечает агентство.