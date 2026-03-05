Трамп: США могут использовать испанские базы без одобрения Мадрида

ЦАМТО, 4 марта. Военные США могут просто прилететь на базы в Испании и начать использовать их для операции против Ирана без разрешения Мадрида, считает президент США Дональд Трамп.

"Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы. Мы могли бы использовать их базы, если захотим. Мы можем просто прилететь и воспользоваться ими. Никто не сможет запретить нам это сделать", – цитирует "РИА Новости" заявление Д.Трампа, который затронул вопрос об отношениях Вашингтона и Мадрида.

Ранее испанское издание Pais сообщало, что правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса готово принять на себя возможные политические последствия отказа предоставить американским военным использование баз "Рота" в провинции Кадис и "Морон" в провинции Севилья для операции США в Иране.