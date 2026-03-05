ЦАМТО: ЗРК Patriot PAC-3 не справились с ответными ударами Ирана

ЦАМТО, 4 марта. Американские ЗРК Patriot новейшей версии PAC-3 не справились с ответными ударами Ирана ракетами и беспилотниками типа "Шахед", заявил в интервью агентству "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

"Анализ первых трех дней военной операции США и Израиля против Ирана позволяет утверждать, что американские комплексы Patriot PAC-3 в новейшей версии провалили систему противовоздушной и противоракетной обороны американских баз в регионе и стран Персидского залива. Такой вывод можно сделать на основании анализа первых трех дней войны в Заливе", – сказал И.Коротченко.

Он отметил, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразили большинство военных объектов и баз США в регионе, а также нанесли удары по инфраструктурным объектам в странах Персидского залива, которые, как считает Тегеран, обеспечивают логистику и боеспособность американской группировки сил и средств, нацеленных на Иран.

В частности, были поражены американский радар раннего предупреждения в Катаре стоимостью 1,1 млрд. долл., американский военный контингент на территории международного аэропорта Эрбиля в Ираке, французская военно-морская база в Абу-Даби, американскую авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте, различные инфраструктурные объекты в ОАЭ, Израиле и других странах.

Таким образом, по его словам, ранее отмечавшиеся недостатки ЗРК Patriot получили свое наглядное подтверждение в данном военном конфликте. В частности, американские ЗРК не смогли обеспечить эффективную защиту от ударных беспилотников Ирана класса "Шахед". Очевидно, это связано с тем, что нижняя зона поражения комплекса порядка 50-60 м не позволяет обеспечить эффективный перехват цели.

"И фактически в этот зазор между поверхностью земли и нижней зоной поражения Patriot Иран успешно осуществляет атаки своими беспилотниками. Кроме того, США приходится использовать новейшие ракеты PАС-3 для Patriot стоимостью четыре миллиона долларов каждая, чтобы пытаться сбивать дешевые дроны "Шахед" за 20 тыс. долл. Всего этих ракет для Patriot производится от 300 до 600 ежегодно, а отстреливать приходится десятки каждую ночь", – отметил И.Коротченко.

Что касается баллистических ракет оперативно-тактического класса, то очевидно, что пуски зенитных ракет Patriot не приводили к поражению иранских целей. При этом Иран в первые дни использует самые простейшие версии баллистических ракет, как по дальности, так и по боевым возможностям, не приберегая к более продвинутым, современным и эффективным версиям этого типа ракет, а также гиперзвуковым ракетам. Очевидно, что Тегеран ждет, когда возможности американской и израильской ПВО в регионе будут значительно подорваны либо иссякнут вследствие недостатка и перерасхода боекомплекта, и нанесет более сокрушительный удар.

"Таким образом, страны Персидского залива, сделавшие ставку на американские комплексы Patriot, будут вынуждены пересмотреть свои подходы к данному вопросу, поскольку американские технологии в области ПВО/ПРО не обеспечили их безопасность. Впрочем, как и США не выполнили союзнические обязательства по их защите в случае вооруженного конфликта с Ираном", – сказал директор ЦАМТО.