Войти
ЦАМТО

Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине

324
0
0
Система ПВО IRIS-T
Система ПВО IRIS-T.
Источник изображения: © Getty Images / Gregor Fischer

ЦАМТО, 4 марта. Минобороны Германии испытывает дефицит вооружений, возникший из-за поставок на Украину, но рассчитывает компенсировать его в 2026-2027 гг.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них. Говоря о системах IRIS-T, Б.Писториус отметил, что Германия является единственным поставщиком данного ЗРК и постоянно оснащает ими Украину.

"По заявлению Министерства обороны, из-за передачи Украине вооружений, что было необходимо, в наличии бундесвера оказалось военной техники меньше требуемого уровня, но есть уверенность в том, что в 2026-2027 гг. этот дефицит будет компенсирован новыми поставками, а возможности будут усилены", – цитирует "РИА Новости" заявление Х.Отте на пресс-конференции, где он представлял ежегодный доклад о состоянии бундесвера за 2025 год.

В докладе подчеркивается, что "в свете смены эпох", наряду с крупной военной техникой, необходимы инновации, доступность материалов, суверенитет в закупках, достаточный запас боеприпасов, эффективная логистика и личное снаряжение.

"Конфликты на Украине и в секторе Газа продемонстрировали возможности и значимость беспилотных летательных аппаратов", – отмечается в докладе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"