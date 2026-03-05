Минобороны Германии заявило о дефиците вооружений из-за поставок Украине

ЦАМТО, 4 марта. Минобороны Германии испытывает дефицит вооружений, возникший из-за поставок на Украину, но рассчитывает компенсировать его в 2026-2027 гг.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Киеву системы ПВО Patriot, поскольку сама нуждается в них. Говоря о системах IRIS-T, Б.Писториус отметил, что Германия является единственным поставщиком данного ЗРК и постоянно оснащает ими Украину.

"По заявлению Министерства обороны, из-за передачи Украине вооружений, что было необходимо, в наличии бундесвера оказалось военной техники меньше требуемого уровня, но есть уверенность в том, что в 2026-2027 гг. этот дефицит будет компенсирован новыми поставками, а возможности будут усилены", – цитирует "РИА Новости" заявление Х.Отте на пресс-конференции, где он представлял ежегодный доклад о состоянии бундесвера за 2025 год.

В докладе подчеркивается, что "в свете смены эпох", наряду с крупной военной техникой, необходимы инновации, доступность материалов, суверенитет в закупках, достаточный запас боеприпасов, эффективная логистика и личное снаряжение.

"Конфликты на Украине и в секторе Газа продемонстрировали возможности и значимость беспилотных летательных аппаратов", – отмечается в докладе.