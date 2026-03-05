Сбив БПЛА Израиля, Иран получил ракеты Mikholit, но сможет ли воспользоваться

Источник изображения: topwar.ru

Растёт число сбитых иранскими силами ПВО средств боевой авиации противника. Несмотря на тотальный американо-израильский перевес, Иран продолжает сопротивляться.

Подтверждается информация о том, что в руки иранских военных попал сбитый над западной провинцией Хузестан израильский разведывательно-ударный БПЛА Heron TP. Дрон упал в районе города Эндимешк.

В распоряжении КСИР оказались управляемые авиабомбы Mikholit, которые Израиль создавал специально для контейнеров БПЛА. Это вариант Nimrod, компактный. Предназначен для поражения бронированной техники, живой силы, находящейся в укрытиях. Ракета имеет систему управления, которая позволяет бить по цели с высокой точностью.

Источник изображения: topwar.ru

Однако на сегодняшний день главное далеко не в том, что иранское ПВО пока может сбивать дроны и самолёты. Главное в том, насколько эти возможности сохранятся и сможет ли Иран воспользоваться тем, что в его руки напрямую попадают те же израильские или американские военные технологии. На данный момент иранское сопротивление есть, но если тотальные американо-израильские бомбардировки продолжатся, и если к ним ещё подключатся и другие, увидев слабину Ирана, то это сведётся для действующей власти ИРИ к крайне тяжёлой ситуации.

Напомним, что в США рассматривают и вариант с наземной операцией, в которой, вероятно, будут использованы прокси. Или же ЧВК под фейковым флагом местных «борцов с режимом».