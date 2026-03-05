Войти
ЦАМТО

Состоялась закладка киля головной НАПЛ U212NFS для ВМС Италии

303
0
0
Источник изображения: Фото: fincantieri.com

ЦАМТО, 4 марта. На верфи Muggiano Shipyard (Специя) компании Fincantieri 27 февраля состоялась церемония закладки киля головной НАПЛ нового поколения U212NFS (Near Future Submarine), предназначенной для ВМС Италии.

Строительство ведется в рамках подписанного с Организацией по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) контракта на поставку ВМС Италии четырех НАПЛ. Поставка головной подлодки U212NFS заказчику запланирована на 2029 год.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2021 года OCCAR подписала с Fincantieri контракт на строительство первой пары подводных лодок U212NFS (Near Future Submarine) для ВМС Италии. Стоимость соглашения, включая сопутствующую 10-летнюю логистическую поддержку и поставку тренажеров, составила 1,35 млрд. евро (1,63 млн. долл.). Контракт включал опционы на строительство двух дополнительных подлодок U212NFS. Новые НАПЛ заменят четыре подводные лодки класса "Импрувд Сауро", срок эксплуатации которых истекает.

Новые НАПЛ могут применяться для выполнения широкого спектра задач в интересах Италии, НАТО и ЕС, включая обеспечение свободы судоходства, борьбу с пиратством и терроризмом, обеспечение безопасности путей энергоснабжения и коммуникационной инфраструктуры, соблюдение международного права, защита морских путей сообщения, внешних границ и объектов морской инфраструктуры и т.д.

Подводные лодки будут оснащены разработанной группой Leonardo системой боевого управления нового поколения, обновленной воздухонезависимой силовой установкой с литий-ионными топливными элементами итальянского производства.

Строительство головной подлодки серии началось на верфи Muggiano Shipyard (Специя) в январе 2022 года. Резка первой стали для постройки второй НАПЛ состоялась в июне 2023 года. Предполагается, что они будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах.

В мае 2023 года парламент Италии одобрил строительство третьей НАПЛ U212NFS. Резка стали для ее постройки началась в июне 2024 года. Как ожидается, она будет поставлена к концу 2030 года.

Опцион на строительство четвертой НАПЛ OCCAR реализовала 26 июня 2024 года. Стоимость заказа составила около 500 млн. евро (535 млн. долл.). Церемония резки стали состоялась в декабре 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Fincantieri
Leonardo
OCCAR
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"