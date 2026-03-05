Состоялась закладка киля головной НАПЛ U212NFS для ВМС Италии

ЦАМТО, 4 марта. На верфи Muggiano Shipyard (Специя) компании Fincantieri 27 февраля состоялась церемония закладки киля головной НАПЛ нового поколения U212NFS (Near Future Submarine), предназначенной для ВМС Италии.

Строительство ведется в рамках подписанного с Организацией по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) контракта на поставку ВМС Италии четырех НАПЛ. Поставка головной подлодки U212NFS заказчику запланирована на 2029 год.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2021 года OCCAR подписала с Fincantieri контракт на строительство первой пары подводных лодок U212NFS (Near Future Submarine) для ВМС Италии. Стоимость соглашения, включая сопутствующую 10-летнюю логистическую поддержку и поставку тренажеров, составила 1,35 млрд. евро (1,63 млн. долл.). Контракт включал опционы на строительство двух дополнительных подлодок U212NFS. Новые НАПЛ заменят четыре подводные лодки класса "Импрувд Сауро", срок эксплуатации которых истекает.

Новые НАПЛ могут применяться для выполнения широкого спектра задач в интересах Италии, НАТО и ЕС, включая обеспечение свободы судоходства, борьбу с пиратством и терроризмом, обеспечение безопасности путей энергоснабжения и коммуникационной инфраструктуры, соблюдение международного права, защита морских путей сообщения, внешних границ и объектов морской инфраструктуры и т.д.

Подводные лодки будут оснащены разработанной группой Leonardo системой боевого управления нового поколения, обновленной воздухонезависимой силовой установкой с литий-ионными топливными элементами итальянского производства.

Строительство головной подлодки серии началось на верфи Muggiano Shipyard (Специя) в январе 2022 года. Резка первой стали для постройки второй НАПЛ состоялась в июне 2023 года. Предполагается, что они будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах.

В мае 2023 года парламент Италии одобрил строительство третьей НАПЛ U212NFS. Резка стали для ее постройки началась в июне 2024 года. Как ожидается, она будет поставлена к концу 2030 года.

Опцион на строительство четвертой НАПЛ OCCAR реализовала 26 июня 2024 года. Стоимость заказа составила около 500 млн. евро (535 млн. долл.). Церемония резки стали состоялась в декабре 2025 года.