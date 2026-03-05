Войти
Военное обозрение

Посыл Трампа: Ну и где там ваш многополярный мир?

330
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединённые Штаты Америки свои действиями вполне акцентировано задают вопрос: «Так что вы там говорили о многополярном мире?» Примечательно, что уже даже в эфирах американских СМИ обсуждается вопрос, почему ни Россия, ни Китай не вступились за Иран так, чтобы это могло заставить прекратить ведение против него боевых действий.

Соответственно, отсутствие значительного противодействия американской военной машине даёт дополнительные козыри в руки Трампу, а он любит оперировать этими терминами. Есть козыри, с них и будет заходить, чтобы никаких шансов оппонентам не оставить.

С многополярным миром действительно проблемы. И серьёзные. Дональд Трамп демонстрирует, что при всех словах о «растущей мощи и значимости Глобального Юга» ситуация такова, что как только на первый план выходит грубая военная сила, все эти «мощь и значимость» переходят в как минимум в плоскость сомнений.

Посыл Трампа прост: «Кто там ещё собирается стать полюсом современного мира? Мы идём к вам». Сначала в виде переговорщиков. Потом… Как с Ираном.

Тем временем масштабной войне против Исламской Республики - пятые сутки. А как там в связи с этим поживает ООН? Кто-нибудь в организации позаботился сочинить хотя бы проект резолюции после откровенного убийства лидера суверенного государства? Как обстоят дела в ооновском Совбезе? А где все примкнувшие к «Совету мира» Трампа? Уже поставили вопрос ребром о нарушении международного права, о попрании норм устава самого же «Совета мира»? Уже собирают «коалицию желающих» помочь Ирану противостоять откровенной агрессии? Ответы вы прекрасно знаете.

Вот и МОК, у которого спросили, будут ли сборные США и Израиля отстранены от международных турниров, включая Паралимпийские игры, ответил вполне однозначно:

Нет. Потому что спорт – это территория равных возможностей, которая должна оставаться вне политики.

И можно долго возмущаться, размахивать «шашкой», но тем не менее ни о каком мире, основанном на глобальной справедливости и соблюдении хоть каких-то законов, кроме закона силы, речи не идёт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"