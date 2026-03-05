Посыл Трампа: Ну и где там ваш многополярный мир?

Источник изображения: topwar.ru

Соединённые Штаты Америки свои действиями вполне акцентировано задают вопрос: «Так что вы там говорили о многополярном мире?» Примечательно, что уже даже в эфирах американских СМИ обсуждается вопрос, почему ни Россия, ни Китай не вступились за Иран так, чтобы это могло заставить прекратить ведение против него боевых действий.

Соответственно, отсутствие значительного противодействия американской военной машине даёт дополнительные козыри в руки Трампу, а он любит оперировать этими терминами. Есть козыри, с них и будет заходить, чтобы никаких шансов оппонентам не оставить.

С многополярным миром действительно проблемы. И серьёзные. Дональд Трамп демонстрирует, что при всех словах о «растущей мощи и значимости Глобального Юга» ситуация такова, что как только на первый план выходит грубая военная сила, все эти «мощь и значимость» переходят в как минимум в плоскость сомнений.

Посыл Трампа прост: «Кто там ещё собирается стать полюсом современного мира? Мы идём к вам». Сначала в виде переговорщиков. Потом… Как с Ираном.

Тем временем масштабной войне против Исламской Республики - пятые сутки. А как там в связи с этим поживает ООН? Кто-нибудь в организации позаботился сочинить хотя бы проект резолюции после откровенного убийства лидера суверенного государства? Как обстоят дела в ооновском Совбезе? А где все примкнувшие к «Совету мира» Трампа? Уже поставили вопрос ребром о нарушении международного права, о попрании норм устава самого же «Совета мира»? Уже собирают «коалицию желающих» помочь Ирану противостоять откровенной агрессии? Ответы вы прекрасно знаете.

Вот и МОК, у которого спросили, будут ли сборные США и Израиля отстранены от международных турниров, включая Паралимпийские игры, ответил вполне однозначно:

Нет. Потому что спорт – это территория равных возможностей, которая должна оставаться вне политики.

И можно долго возмущаться, размахивать «шашкой», но тем не менее ни о каком мире, основанном на глобальной справедливости и соблюдении хоть каких-то законов, кроме закона силы, речи не идёт.