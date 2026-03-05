Войти
РИА Новости

Российский антидроновый "конструктор" прошел испытания

317
0
0
Павильон компании "Ростех"
Павильон компании "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

«Ростех»: комплекс «Радон-О» прошел испытания и доказал свою эффективность

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комплекс "Радон-О", из элементов которого можно как из конструктора собрать оптимальную антидроновую защиту, прошел испытания и подтвердил свою эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и более сложных аппаратов, сообщил "Ростех".

"Антидроновый комплекс "Ростеха" "Радон-О" подтвердил свою эффективность против различных типов БПЛА. Это изделие нашего холдинга "Росэл" можно назвать конструктором антидроновой защиты, из которого можно собрать универсальный комплексный щит от беспилотных угроз", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что в комплекс входят радиолокационная станция "Буг", которая отслеживает малоразмерные цели на малой высоте, а также радиотехнический модуль "Терней-М", для мониторинга эфира и фиксации каналов связи. Также а его составе оптико-электронная система "Неман", классифицирующая цель и удерживающая ее, подсистема радиоэлектронного подавления "Двина-50", которая перекрывает каналы управления и навигации дрона.

При этом действия всех элементов синхронизируются при помощи системы "Дон". Программное обеспечение объединяет данные в цифровую карту с отметкой об уровне угрозы.

"Испытания подтвердили, что "Радон-О" эффективен на промышленных объектах. Он подходит для защиты производственных объектов, нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, мест проведения массовых мероприятий. Система продемонстрировала высокую эффективность как против коммерческих квадрокоптеров, так и против более сложных аппаратов, способных менять каналы связи", - сказали в "Ростехе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 03:27
  • 14802
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 03:20
  • 202
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 05.03 03:13
  • 3
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 23:19
  • 1
«Где же авиация Хаменеи?» Почему над Ираном свободно летают бомбардировщики США
  • 04.03 18:56
  • 2
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 04.03 15:16
  • 1
Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"