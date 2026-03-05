РИА Новости: ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке

Замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник 4 марта рассказал, что украинские боевики при атаке в Донецке в понедельник применили новый вид американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet (шершень. — Ред.). Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки», — рассказал он «РИА Новости».

Такие беспилотники, как пояснил эксперт, способны достичь цели на дальности до 145 км. Они могут нести дополнительную нагрузку до 5 кг, а также обладают возможностью программирования автономного маршрута и спутниковой навигацией.

«Обнаруженные фрагменты также указывают на принадлежность примененного дрона к американской компании Swift Beat LLC, участвующей в разработке беспилотных систем нового поколения для Украины», — пояснил Садовник.

Он отметил, что такие беспилотники уже использовались ранее на территории Запорожской области.

Президент США Дональд Трамп 24 февраля сообщил, что все поставки американского оружия для ВСУ полностью оплачиваются НАТО.

Госдепартамент США 6 февраля одобрил потенциальную продажу ВСУ запчастей для их техники на сумму $185 млн. Товар, как уточнялось, якобы окажет прямое влияние на украинские подразделения, однако не изменит существующий баланс сил в регионе.