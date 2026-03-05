Военная операция Трампа против Ирана сеет раскол в Европе (Bloomberg, США)

Войти
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Bloomberg: Евросоюз переживает раскол из-за разных позиций по конфликту в Иране

Страны ЕС переживают раскол на фоне операции США против Ирана, передает Bloomberg. Представители разных стран объединения уже высказали противоположные мнения относительно ситуации. Одновременно с этим Европа сталкивается с тяжелыми последствиями конфликта, в основном, связанными с ценами на нефть.

Сюзанн Линч (Suzanne Lynch)

Страны-члены Европейского союза все больше расходятся во мнениях по поводу американо-израильских атак на Исламскую Республику.

По мере обострения конфликта на Ближнем Востоке между государствами-членами ЕС продолжают множиться разногласия по поводу законности американо-израильских ударов по Ирану.

Испания — ранее вызвавшая гнев Дональда Трампа из-за [невыполнения] своих обязательств по расходованию средств на оборону в рамках НАТО, — напрямую обвинила США и Израиль в нарушении международного права.

"Мы хотим, чтобы военные действия всегда проходили в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и в рамках коллективных усилий", — заявил нашему изданию министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Когда мы этого не видим, Испания не молчит и дает понять, что это неправильный путь", — добавил он, призвав европейских партнеров выступить с осуждением продолжающихся авиаударов.

Эти заявления были сделаны Альбаресом в тот момент, когда канцлер Германии Фридрих Мерц готовится встретиться с Трампом в Белом доме.

Мерц в целом поддержал американо-израильские атаки, заявив в воскресенье, что "мы не читаем нотаций нашим партнерам относительно военных ударов по Ирану".

Его точку зрения поддержал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявивший сегодня в Северной Македонии, что в Европе наблюдается "широкая поддержка" военной кампании против Тегерана.

Мерц надеется, что Трамп позволит ему поднять вопрос о торговле, поскольку Европа стремится добиться для своих экспортеров ясности в отношении американской тарифной политики после того, как Верховный суд США отменил первоначальные планы президента.

Тем временем Европа сталкивается с последствиями ближневосточного конфликта на нескольких — многочисленных — фронтах.

Вот уже второй день подряд цены на нефть демонстрируют скачок, а природный газ подорожал на целых 34% на фоне неопределенности относительно того, как долго будет приостановлен экспорт с крупнейшего в мире предприятия по экспорту СПГ в Катаре.

По мнению наших коллег из Bloomberg Economics, перспектива затяжной войны, из-за которой цены на нефть и газ будут оставаться повышенными, может оказать давление на государственные финансы, поскольку страны будут расходовать больше средств на то, чтобы защитить избирателей от роста расходов.

Рынок акций продемонстрировал падение, а распродажа европейских облигаций усилилась на фоне поступающих из Вашингтона сигналов о том, что конфликт может продлиться дольше, чем ожидалось.

Беспокойство усугубляется неожиданным ростом инфляции в еврозоне в прошлом месяце; аналитики увеличили свои ставки на возможное повышение Европейским центральным банком ставки в этом году.

