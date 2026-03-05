Войти
В США испугались «столкновения цивилизаций» и захотели власть над всем Мировым океаном

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters
Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters.

Лейтенант-коммандер Вандененгель: США нужен полный контроль над Мировым океаном

Военно-морским силам (ВМС) США нужен полный контроль над Мировым океаном, утверждает в статье для «Трудов Военно-морского института Соединенных Штатов» лейтенант-коммандер ВМС США Джефф Вандененгель.

Автор рассматривает концепцию американского социолога и политолога Сэмюэля Хантингтона, известного, в частности, в качестве автора произведения «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка», опубликованного в последнем десятилетии XX века. Вандененгель вспоминает другой труд американского классика — статью «Национальная политика и трансокеанский флот», вышедшую в свет в 1954 году в «Трудах». Лейтенант-коммандер в своей статье, получившей заголовок «Национальная политика и панокеанский флот», предлагает скорректировать концепцию Хантингтона.

«Эпоха трансокеанского флота, ориентированного на проецирование силы [на берег] с незащищенных морей, закончилась. Началась новая эра панокеанского флота, ориентированного на контроль над морем и его блокирование», — говорится в публикации Вандененгеля.

По его мнению, перед ВМС США «стоит задача установить контроль над морем, чтобы обеспечить беспрепятственное движение дружественных вооруженных сил и торговли, одновременно препятствуя такому же движению противника». «В частности, ВМС должны быть способны предотвратить важнейшую амбицию Китая — захват Тайваня. Таким образом, торговля, богатство и могущество США, предотвращение китайской гегемонии в Азии и, в конечном итоге, безопасность территории США — все это зависит от правильной военно-морской стратегии и структуры сил», — уверяет автор.

Лейтенант-коммандир отмечает, что ВМС США следует реализовать концепцию господства на море, предложенную американским военно-морским теоретиком Альфредом Мэхэном, согласно которому именно морская сила становится решающим фактором мирового влияния. Согласно Вандененгелю, для панокеанского флота лучшим оружием являются ракеты, которые бы переносились сравнительно небольшими распределенными по океану платформами. В таком подходе, согласно автору, Военно-воздушным и Сухопутным силам США отводится дополнительная, а не основная, роль.

Основной угрозой для господства ВМС США Вандененгель счел конкуренцию со стороны ВМС Китая, а также российские атомные подводные лодки, оснащенные современными гиперзвуковыми ракетами. Считая Армию России сильнейшими в мире сухопутными силами, автор заметил, что она не представляет непосредственной угрозы для США, поскольку те отделены от ведущих держав Мировым океаном.

В феврале издание TWZ заметило, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перебрасываемой Вашингтоном на Ближний Восток.

