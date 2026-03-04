Войти
ИноСМИ

Надежды Америки на быструю победу над Ираном развеялись как дым (infoBRICS, Китай)

343
0
0
Запуск ракеты с американского корабля в ходе операции США и Израиля против Ирана под названием Эпическая ярость
Запуск ракеты с американского корабля в ходе операции США и Израиля против Ирана под названием Эпическая ярость.
Источник изображения: © REUTERS / US CENTCOM via X

infoBRICS: воздушная кампания США против Ирана уже провалилась

Теперь уже стало окончательно ясно: американо-израильская агрессия против Ирана пошла не по плану, пишет infoBRICS. В считанные дни рассыпалась легенда о непобедимости военной машины США и передовых американских вооружений.

Драго Боснич (Drago Bosnic)

В конце февраля Соединенные Штаты развязали неспровоцированную агрессию против Ирана, начав самый масштабный конфликт в регионе с момента незаконного вторжения в Ирак в 2003 году. Трагедия затронула семью верховного лидера Ирана: аятолла Али Хоссейни Хаменеи был убит вместе с дочерью, зятем, внучкой и невесткой. Его супруга, Мансуре Ходжасте Багерзаде, скончалась от полученных ран 2 марта.

С 28 февраля американская авиация ведет практически непрерывные бомбардировки, целями которых стали сотни объектов. Удары наносятся в том числе по гражданской инфраструктуре: школам, больницам и жилым массивам. Так, в результате атаки на начальную школу для девочек в Минабе погибло около 200 детей. Налет на столичную больницу Ганди, вынудивший медиков эвакуировать младенцев, до боли напоминает почерк НАТО в Югославии в 1990-х годах.

Это лишь часть списка военных преступлений Пентагона. В ответ Тегеран выпустил сотни баллистических ракет по американским базам в регионе. Пока западная пропаганда пытается представить это как "нападение на мирные страны", иранские военные бьют точечно по объектам США. Более того, во многих странах региона эти удары встречают с нескрываемым одобрением. Вашингтон старательно скрывает масштаб потерь, заявляя лишь о нескольких пострадавших, хотя, по ряду оценок, счет погибших американских военных может идти на сотни.

Признание реальности подорвало бы образ "непобедимой" Америки и нанесло бы критический удар по рейтингу Дональда Трампа перед промежуточными выборами. Однако скрыть позор не удалось: всего за несколько минут ВВС США потеряли три истребителя F-15E над Кувейтом. Американское командование в панике пытается списать это на "дружественный огонь" систем Patriot. Если это так, то налицо лишь очередной провал переоцененных и баснословно дорогих комплексов ПВО, которые оказались бессильны перед иранскими ракетами.

Впрочем, бесполезность Patriot против современных средств поражения давно известна. Даже представители киевского режима признают невозможность перехвата российских ракет "Искандер-М", "Кинжал", "Циркон" или Х-32. Видеозаписи из Ирана лишь подтверждают: американские системы бессильны. Есть все основания полагать, что уничтоженные F-15 стали добычей российских ЗРК С-300ПМУ2 или С-400, поставленных Тегерану.

Публичный крах легенды об истребителе F-15, якобы имеющем счет 104:0, стал тяжелым ударом по имиджу США. Миф о его "неуязвимости" разбивается о факты: от уничтожения саудовского F-15SA ракетой Р-27Т в 2018 году до потерь в воздушном бою над Самуррой в 1991-м, где иракские МиГ-25 сбили два американских самолета. Американцы десятилетиями скрывали эти факты, но сегодня, в эпоху цифровой прозрачности, удерживать информационный купол становится все сложнее.

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро администрация Трампа рассчитывала на легкую победу над Ираном, но просчиталась. Тегеран быстро оправился от шока и нанес асимметричный ответ. Неоценимую поддержку Ирану оказывают Россия и Китай, предоставляя разведданные в реальном времени, современные системы вооружений и критическое сырье. Например, поставки перхлората натрия позволяют Тегерану массово производить твердотопливные ракеты.

Стратегия "асимметричного ответа" доказала свою эффективность: американские ВВС тратят дорогостоящие ракеты на ложные цели, тогда как реальный потенциал Ирана остается высоким. Воздушная кампания США уже провалилась, что вынуждает Трампа рассматривать сценарий крайне рискованной наземной операции.

Об авторе: Драго Боснич – независимый геополитический и военный аналитик

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Ирак
Иран
Китай
Кувейт
Россия
США
Югославия
Продукция
F-15
Patriot ЗРК
Искандер
МиГ-25
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 12:45
  • 14797
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 12:20
  • 188
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 06:20
  • 0
Комментарий к "В войне с Ираном США учли уроки конфликта на Украине"
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения