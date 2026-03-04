Запуск ракеты с американского корабля в ходе операции США и Израиля против Ирана под названием Эпическая ярость.

infoBRICS: воздушная кампания США против Ирана уже провалилась

Теперь уже стало окончательно ясно: американо-израильская агрессия против Ирана пошла не по плану, пишет infoBRICS. В считанные дни рассыпалась легенда о непобедимости военной машины США и передовых американских вооружений.

Драго Боснич (Drago Bosnic)

В конце февраля Соединенные Штаты развязали неспровоцированную агрессию против Ирана, начав самый масштабный конфликт в регионе с момента незаконного вторжения в Ирак в 2003 году. Трагедия затронула семью верховного лидера Ирана: аятолла Али Хоссейни Хаменеи был убит вместе с дочерью, зятем, внучкой и невесткой. Его супруга, Мансуре Ходжасте Багерзаде, скончалась от полученных ран 2 марта.

С 28 февраля американская авиация ведет практически непрерывные бомбардировки, целями которых стали сотни объектов. Удары наносятся в том числе по гражданской инфраструктуре: школам, больницам и жилым массивам. Так, в результате атаки на начальную школу для девочек в Минабе погибло около 200 детей. Налет на столичную больницу Ганди, вынудивший медиков эвакуировать младенцев, до боли напоминает почерк НАТО в Югославии в 1990-х годах.

Это лишь часть списка военных преступлений Пентагона. В ответ Тегеран выпустил сотни баллистических ракет по американским базам в регионе. Пока западная пропаганда пытается представить это как "нападение на мирные страны", иранские военные бьют точечно по объектам США. Более того, во многих странах региона эти удары встречают с нескрываемым одобрением. Вашингтон старательно скрывает масштаб потерь, заявляя лишь о нескольких пострадавших, хотя, по ряду оценок, счет погибших американских военных может идти на сотни.

Признание реальности подорвало бы образ "непобедимой" Америки и нанесло бы критический удар по рейтингу Дональда Трампа перед промежуточными выборами. Однако скрыть позор не удалось: всего за несколько минут ВВС США потеряли три истребителя F-15E над Кувейтом. Американское командование в панике пытается списать это на "дружественный огонь" систем Patriot. Если это так, то налицо лишь очередной провал переоцененных и баснословно дорогих комплексов ПВО, которые оказались бессильны перед иранскими ракетами.

Впрочем, бесполезность Patriot против современных средств поражения давно известна. Даже представители киевского режима признают невозможность перехвата российских ракет "Искандер-М", "Кинжал", "Циркон" или Х-32. Видеозаписи из Ирана лишь подтверждают: американские системы бессильны. Есть все основания полагать, что уничтоженные F-15 стали добычей российских ЗРК С-300ПМУ2 или С-400, поставленных Тегерану.

Публичный крах легенды об истребителе F-15, якобы имеющем счет 104:0, стал тяжелым ударом по имиджу США. Миф о его "неуязвимости" разбивается о факты: от уничтожения саудовского F-15SA ракетой Р-27Т в 2018 году до потерь в воздушном бою над Самуррой в 1991-м, где иракские МиГ-25 сбили два американских самолета. Американцы десятилетиями скрывали эти факты, но сегодня, в эпоху цифровой прозрачности, удерживать информационный купол становится все сложнее.

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро администрация Трампа рассчитывала на легкую победу над Ираном, но просчиталась. Тегеран быстро оправился от шока и нанес асимметричный ответ. Неоценимую поддержку Ирану оказывают Россия и Китай, предоставляя разведданные в реальном времени, современные системы вооружений и критическое сырье. Например, поставки перхлората натрия позволяют Тегерану массово производить твердотопливные ракеты.

Стратегия "асимметричного ответа" доказала свою эффективность: американские ВВС тратят дорогостоящие ракеты на ложные цели, тогда как реальный потенциал Ирана остается высоким. Воздушная кампания США уже провалилась, что вынуждает Трампа рассматривать сценарий крайне рискованной наземной операции.

Об авторе: Драго Боснич – независимый геополитический и военный аналитик