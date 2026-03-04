Войти
Российская «Варшавянка» уцелела после удара США по Ирану

Фото: Пресс-служба Южного военного округа / Wikimedia
Иранская подлодка проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Kilo) российского производства уцелела после удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране, пишет издание TWZ.

Портал проанализировал спутниковые снимки, полученные 2 марта после удара американской стороны по военно-морским объектам в Иране. «Единственная подводная лодка типа Kilo и мини-подводные лодки, остающиеся в порту, судя по всему, не пострадали», — говорится в публикации.

Ранее портал USNI News со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов сообщил, что американская сторона нанесла удар по базе с иранскими подводными лодками проекта «Варшавянка».

Иранская сторона располагает тремя дизель-электрическими подводными лодками проекта Tareq (модернизированными подлодками проекта «Варшавянка»), двумя субмаринами проекта Fateh и несколькими мини-подлодками проекта Ghadir. Субмарина проекта Tareq является крупнейшим и наиболее совершенным типом иранских подводных лодок. Длина подводных лодок составляет 74 метра, они могут нести 18 торпед и оставаться под водой в течение нескольких дней.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Польша
Россия
США
Проекты
877 Палтус
NATO
