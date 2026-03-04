4 самолета МС-21-310 выполнили еще 26 полетов по программе сертификации

Самолет МС-21-310 с бортовым номером 73055 на испытаниях в условиях северных регионов России в феврале 2026 года, аэропорт Сыктывкар.

В начале 2026 года российские пассажирские самолеты нового поколения МС-21-310 продолжают выполнение программы сертификационных полетов. Только в феврале в небе работали 4 машины, налетавшие в общей сложности более 110 часов, причем один из бортов осуществил полет продолжительностью чуть более 7 часов. Что отрабатывают на МС-21 сейчас?

Самолет МС-21-310 с бортовым номером 73055 успешно выполнил достаточно насыщенную программу полетов в арктических регионах нашей страны. Экипаж машины отработал полеты из аэропорта Сыктывкар и даже добрался до одного из самых северных аэропортов России — Сабетты на Ямале, но не выполняя там посадки. Путешествие к Ямалу было необходимо для проверки функционирования отечественной инерциальной навигационной системы в условиях Крайнего Севера. Систему также тестировали и в полетах из Сыктывкара. В их программу также входили различные проверки отечественного бортового оборудования, в том числе и во время семичасового полета, выполненного 4 февраля. По итогам работы в арктических районах получены положительные выводы. Всего на этой машине в течение месяца было выполнено 14 полетов.

Самолет МС-21-310 с бортовым номером 73057 выполнил 9 полетов в течение февраля 2026 года. Еще одна машина 73051 поднималась в небо дважды за месяц, а 73054 — один раз. Оценивались устойчивость и управляемость самолетов.

