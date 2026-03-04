Войти
Военное обозрение

LUCAS летит на Иран: США признали использование клонов «Шахедов» в ходе войны

255
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Центральное командование США (CENTCOM) официально подтвердило использование в войне против Ирана американских копий иранских дронов типа «Шахед». В пресс-службе CENTCOM говорится о том, что каждый такой дрон, произведённый в США, стоит около 35 тысяч долларов.

Ранее из Ирана стали приходить кадры, на которых запечатлены обломки дронов, крайне похожих на «Шахеды», но с американской маркировкой. Кроме того, с каждым из таких БПЛА был интегрирован терминал Starlink, причём в заводском исполнении – без «скотча».

В американском командовании тем самым подтверждают сотрудничество с компанией Илона Маска по оснащению беспилотников комплексом спутниковой связи и навигации.

В американской версии эти беспилотники носят название LUCAS, имеют длину около 3 метров, направляющие для запусков их с катапульты, включая установленную в кузове транспортного средства.

Сообщается, что несколько таких «Лукасов» могут обмениваться друг с другом данными в ходе одной миссии, что позволяет скоординировать действие, повышая эффективность применения БПЛА.

По последним данным, с начала американской военной операции Иран был атакован не менее 80-ю БПЛА LUCAS.

Представитель КСИР:

Враг, который тратит на свою армию триллион долларов и считает её самой технологичной в мире, копирует иранское оружие. Нет лучшего признания иранских военных технологий, чем преклонение колена самопровозглашённой державой-жандармом перед нашими разработками.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Илон Маск
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 05:24
  • 186
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:38
  • 14787
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения
  • 03.03 18:41
  • 0
Комментарий к "США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400" и "Американская PrSM станет убийцей российских С-400"