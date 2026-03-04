LUCAS летит на Иран: США признали использование клонов «Шахедов» в ходе войны

Источник изображения: topwar.ru

Центральное командование США (CENTCOM) официально подтвердило использование в войне против Ирана американских копий иранских дронов типа «Шахед». В пресс-службе CENTCOM говорится о том, что каждый такой дрон, произведённый в США, стоит около 35 тысяч долларов.

Ранее из Ирана стали приходить кадры, на которых запечатлены обломки дронов, крайне похожих на «Шахеды», но с американской маркировкой. Кроме того, с каждым из таких БПЛА был интегрирован терминал Starlink, причём в заводском исполнении – без «скотча».

В американском командовании тем самым подтверждают сотрудничество с компанией Илона Маска по оснащению беспилотников комплексом спутниковой связи и навигации.

В американской версии эти беспилотники носят название LUCAS, имеют длину около 3 метров, направляющие для запусков их с катапульты, включая установленную в кузове транспортного средства.

Сообщается, что несколько таких «Лукасов» могут обмениваться друг с другом данными в ходе одной миссии, что позволяет скоординировать действие, повышая эффективность применения БПЛА.

По последним данным, с начала американской военной операции Иран был атакован не менее 80-ю БПЛА LUCAS.

Представитель КСИР:

Враг, который тратит на свою армию триллион долларов и считает её самой технологичной в мире, копирует иранское оружие. Нет лучшего признания иранских военных технологий, чем преклонение колена самопровозглашённой державой-жандармом перед нашими разработками.