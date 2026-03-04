Войти
Гаджеты Apple стали первыми гражданскими устройствами, сертифицированными НАТО для работы с секретами

Гаджеты Apple

Стандартные смартфоны и планшеты Apple, iPad и iPhone под управлением iOS 26 стали единственными гаджетами потребительского уровня, официально сертифицированными НАТО для работы с информацией ограниченного доступа без каких-либо аппаратных доработок или установки специального ПО. Эксперты подвергли устройства Apple серии всесторонних тестов и глубокого анализа безопасности, который подтвердил соответствие устройств широким требованиям стран военного блока. Теперь iOS версии 26 официально внесена в Каталог инструментов обеспечения безопасности альянса в сфере информации.

Ключевым фактором успеха стала архитектура безопасности Apple, встроенная непосредственно в кремний, операционную систему и приложения. Как пояснил глава отдела безопасности Apple Иван Крстич, раньше устройства, способные работать с конфиденциальной информацией, создавались лишь под заказ для правительств и крупных корпораций, требуя огромных вложений в кастомизацию. Техногигант же выстроил систему защиты для массового потребителя, которая даже в базовом виде прошла аттестацию по стандартам НАТО. В основе такого подхода лежит тесная интеграция фирменных процессоров Apple Silicon и специализированной подсистемы Secure Enclave, которая изолирует ключи шифрования и биометрические данные. Аппаратные механизмы вроде Memory Integrity Enforcement блокируют попытки вредоносного изменения защищенных областей памяти. Дополняют картину шифрование данных и биометрическое распознавание владельца с помощью Face ID. Все эти функции работают в штатном режиме без необходимости включать какие-то особые «секретные» настройки. Данное решение знаменует собой стратегический сдвиг в подходе альянса к мобильной безопасности. НАТО официально признало, что тщательно спроектированная потребительская архитектура может быть столь же надежной, как и специализированные военные разработки. Для Apple это не просто престижная награда, но и мощный аргумент на государственном и корпоративном рынках, подтверждающий, что ее экосистема способна удовлетворять строжайшим нормам защиты данных.

