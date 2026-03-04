Войти
Самый энергоэффективный дрон в мире может продержаться в воздухе 3,5 часа

Дрон

Изобретатели из ЮАР отец и сын Люк и Майкл Беллы продолжают удивлять мир своими уникальными беспилотниками. И если раньше они делали ставку на создание скоростных дронов-рекордсменов, то теперь они вплотную занялись энергоэффективностью БПЛА. Как результат — их мультикоптер неподвижно «провисел» в воздухе 3 часа 31 минуты и 6 секунд, побив прежний мировой рекорд — 3 часа 12 минут.

Путь к очередному рекорду начался с выбора пропеллеров. Чтобы увеличить подъемную силу при меньших оборотах они выбрали лопасти из углеродного волокна G40 от T-Motor диаметром 101 см, а также самый компактный и легкий двигатель MN105V2 на 90 кВ. В ходе пяти этапов моделирования с помощью программы AirShaper был определен оптимальный размер несущей штанги — 800 мм. Длинна проводки после оптимизации составила 11 метров. Центральный блок после переработки стал легче на 40 г. Также удалось ненамного снизить вес всех четырех двигателей. Однако решающее значение в улучшении энергоэффективности сыграло использование полутвердых никель-марганец-кобальт-оксидных элементов Tattu с энергоплотностью около 320 Вт.ч/кг, что вдвое больше, чем у литий-полимерных аккумуляторов. В «борьбе» с весом изобретатели пошли до предела и сняли защитную упаковку с каждого аккумулятора, уменьшив вес дрона еще на 360 г. При зависании беспилотника энергопотребление составило около 400 Вт, а при полете на малой скорости снижалось примерно до 250 Вт.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
ЮАР
Проекты
БПЛА
