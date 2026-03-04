Войти
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили

311
1
0
Фото: Mass Communication Specialist 2nd class Troy D. Miller / U.S. Navy/Handout / Reuters
ВХ: США практически прекратили бить по Ирану «Томагавками»

США практически перестали применять крылатые ракеты «Томагавк» в ходе операции против Ирана. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Военная хроника».

В публикации отмечается, что производственные мощности этого оружия ограничены, а запасы конечны.

«Несмотря на то что с 1983 года было произведено около 9000 ракет, значительная их часть была израсходована в многочисленных конфликтах или списана по истечении срока службы», — говорится в посте.

Авторы указали, что применение крылатой ракеты в условиях рассредоточения противника после первых атак не имеет смысла: эффективность повторных ударов по стационарным объектам заметно снижается.

Кроме того, не исключено, что США могут припасти оставшуюся часть «Томагавков» для последующих фаз операции. «Очевидно, что молниеносный удар, нанесенный 28 февраля, помог выполнить лишь часть намеченных ранее задач. Другие пока остаются невыполненными, американцы намерены продолжать», — констатируют авторы.

Ранее «Лента.ру» рассказывала, какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
1 комментарий
№1
04.03.2026 01:37
Томагавков у США более чем достаточно просто есть РЭБ  у Ирана,заточенная под эту ракету.
0
Сообщить
