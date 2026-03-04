Армия Китая назвала пять уроков операции США и Израиля против Ирана

НОАК опубликовала пять уроков военной операции Израиля и США против Ирана

Китайская армия перечислила пять «уроков» на основе анализа военной операции США и Израиля против Ирана. Соответствующий пост появился в официальном аккаунте Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в соцсети «Х».

«Самая смертоносная угроза — враг внутри. Самый дорогостоящий просчет — слепая вера в мир. Самая суровая реальность — логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс — иллюзия победы. Самая надежная опора — самодостаточность», — говорится в сообщении.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран после отказа Тегерана отказаться от планов создать свое ядерное оружие. В ночь на 1 марта Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Израиль на протяжении нескольких лет вел скрытую разведывательную операцию в Тегеране, готовясь к ликвидации Хаменеи. Шпионы взломали городские камеры наблюдения, отслеживали маршруты его охраны и собирали детальную информацию о распорядке дня. Как следили за аятоллой, какую роль в этом сыграли США и почему Иран не смог предотвратить это — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США спрогнозировали «нокаутирующий удар» Ирана.

Алексей Натин