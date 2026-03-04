Войти
Аварийный спасатель "Воевода" ввели в строй

Аварийный спасатель "Воевода" ввели в строй

Новое аварийно-спасательное судно "Воевода" проекта 23700 пополнило флот ФГБУ "Морспасслужба". Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на судне состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

В церемонии поднятия флага участвовали руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов и директор Балтийского филиала учреждения Андрей Сериков. Как уточнили в Росморречфлоте, порт приписки "Воеводы" – Большой порт Санкт-Петербург.

Судно обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700 "Воевода"

ПСЗ "Янтарь"


Аварийно-спасательные суда проекта 23700 разработаны Северным ПКБ. Головное судно "Воевода" заложили в апреле 2017 года на ПСЗ "Янтарь" по заказу Минпромторга. Контракт на постройку судна заключили в декабре 2016 года. Судно планировали передать заказчику к ноябрю 2019 года, по потом сроки окончания постройки неоднократно переносили.

Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Судно способно нести на борту четыре катера и принимать два вертолета. Водоизмещение – 7500 тонн, длина – 111 метров, ширина – 24 метра, скорость – 22 узла, дальность плавания – 5000 миль.

"Воевода" имеет неограниченный район плавания и способен выполнять широкий спектр задач в открытом море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
СПКБ
Проекты
23700
