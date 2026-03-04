Parisien: идею Макрона о "расширенном сдерживании" в Европе встретили по-разному

Ряд европейских стран выразили готовность перейти под французский "ядерный зонтик", с таким предложением выступил президент Макрон, пишет Le Parisien. В то же время другие государства, например, Италия, предпочли промолчать.

Клеман Солаль (Clément Solal)

Слов французского президента об усилении ядерного сдерживания с нетерпением ожидали в ряде столиц союзных государств.

К словам Эммануэля Макрона с особым вниманием прислушивались в ряде стран Старого континента. Глава французского государства выступил на военной базе Иль-Лонг (в Бресте) с речью, которая войдет в историю, он заявил о значении французской концепции ядерного сдерживания для безопасности европейских союзников. Еще несколько лет назад подобное заявление вызвало бы лишь ограниченный интерес у соседей Парижа, поскольку они привыкли полагаться на гарантии безопасности от США.

Но времена изменились: угроза со стороны России (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ), перспектива ядерной конфронтации с момента начала Москвой боевых действий на Украине в 2022 году, и, что еще более важно, возникновение существенных сомнений в надежности союзника по НАТО — США под руководством Дональда Трампа — побудили ряд европейских стран — членов альянса обратить взоры на Париж.

В "расширенном сдерживании" Макрона примут участие восемь стран

Слов Эммануэля Макрона — верховного главнокомандующего вооруженными силами одной из двух европейских демократий (наряду с Великобританией), обладающих ядерным оружием, — с нетерпением ожидали во многих дружественных столицах, начиная с Берлина. Исторически сдержанная в этом отношении Германия в последние недели распахнула двери для реализации идеи о расширении французской концепции ядерного сдерживания.

Вердикт: Европа в целом не разочарована предложением Макрона. Так, пресловутые"жизненно важные интересы" Франции, внешняя агрессия против которых вынудила бы Париж дать отпор, "нельзя путать исключительно с линией наших национальных границ", заявил Эммануэль Макрон. "Можно ли представить себе ситуацию, при которой выживание наших ближайших партнеров будет поставлено на карту, но при этом такое развитие событий не нанесет ущерба нашим жизненно важных интересам?" — риторически спросил он.

Следствием изменений в доктрине стало направленное европейским союзникам предложение принять участие в "расширенном сдерживании". Восемь государств согласились, сообщил президент республики, перечислив их: Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция иДания.

Одобрение Германии

Эти страны, в частности, смогут размещать у себя "стратегические военно-воздушные силы" Франции, которые, таким образом, получат возможность "рассредоточиться вглубь европейского континента". В более краткосрочной перспективе упомянутые Макроном союзники смогут "участвовать во французских учениях по ядерному сдерживанию".

Канцлер Германии Фридрих Мерц сразу выразил одобрение инициативы, подтвердив в своем аккаунте в социальной сети X намерение предпринять "конкретные шаги до конца этого года, включая участие обычных германских вооруженных сил во французских ядерных учениях".

"Для европейских партнеров это заслуживающая внимания речь, которая содержит как подвижки в доктринальном плане, так и практические шаги. Новая концепция "расширенного сдерживания" и объявление о временном размещении самолетов, например, в Польше, показывают, что Франция ответственно подходит к своим обязательствам перед Европой",— приветствовала выступление Макрона Клаудиа Мейджор, вице-президент Германского Фонда Маршалла США*.

Эксперт по вопросам безопасности также подчеркнула "впечатляющий" франко-германский аспект проекта, учитывая, что, как считалось в последнее время, в отношениях между Берлином и Парижем наблюдалось охлаждение. "Тот факт, что столь тесное сотрудничество развивается именно в ядерной области, настолько сложной для Германии, является практически революционным поворотом", — добавила Мейджор. В руководстве ФРГ будут удовлетворены тем, что вскоре должно быть объявлено о конкретных шагах. Перспектива президентских выборов 2027года вызывает в Берлине опасения, что, если во главе Франции встанет представитель партии "Национальное объединение", отношение к этому вопросу подвергнется фундаментальному пересмотру.

Молчание Италии

Такое же одобрение инициатива встретила и в Варшаве. "Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не осмелились на нас напасть", — так выразился премьер-министр Польши Дональд Туск.

Некоторые страны — например, Италия, — на данном этапе проявляют сдержанность, видя в этой инициативе, к которой также присоединилась Великобритания, попытку Франции навязать свое лидерство в Европе. Ни слова не прозвучало от Джорджи Мелони, которая продолжает отдавать предпочтение американскому "ядерному зонтику". Но не исключено, что к анонсированному Францией плану сотрудничества присоединятся и другие, в частности страны Прибалтики.

Тем более что этот проект, как повторил Эммануэль Макрон, никоим образом не является альтернативой НАТО, а скорее дополняет гарантии безопасности, теоретически предоставляемые со стороны США.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ