На судне "Воевода" проекта 23700 поднят флаг

Как сообщило 3 марта 2026 года Федеральное агентство морского и речного транспорта Российской Федерации (Росморречфлот), на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") в Калининграде состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на аварийно-спасательном судне "Воевода" проекта 23700. Судно вошло в состав Балтийского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба" (Морспасслужба), порт приписки - Большой порт Санкт-Петербурга.

Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на судне "Воевода" проекта 23700, построенном на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Калининград, 02.03.2026 (с) Федеральное агентство морского и речного транспорта Российской Федерации (Росморречфлот)

Ранее в конце декабря 2025 года о передаче судна "Воевода" ФГУБ "Морская спасательная служба" сообщило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, по заказу которого на ПСЗ "Янтарь" и было построено данное судно. Однако тогда, видимо, речь шла о подписании приемного акта судна, подъем же Государственного флага на судне "Воевода" состоялся только теперь.

Со стороны bmpd напомним, что "судно обеспечения аварийно-спасательных работ" "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370) было построено на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (в составе ОСК) в Калининграде. Разработчиком проекта является АО "Северное ПКБ".

Контракт на постройку данного судна был заключен Министерством промышленности и торговли России в декабре 2016 года, закладка под названием "Воевода" была произведена на ПСЗ "Янтарь" 21 апреля 2017 года. По условиям контракта, судно должно было быть передано заказчику в ноябре 2019 года, однако этот срок многократно переносился. Спуск "Воеводы" на воду был произведен в Калининграде только 8 ноября 2019 года, а затем еще четыре года велась достройка, и только 13 декабря 2023 года судно вышло на заводские ходовые испытания. Испытания "Воеводы" велись еще два года.

Официально судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Реально, как широко считается, судно фактически является яхтой для "первого лица". Судно способно нести на своём борту четыре катера и принимать на борт два вертолёта. Водоизмещение судна - 7500 тонн, длина - 111 м, ширина - 24 м, скорость - 22 узла, дальность плавания - 5000 миль. Согласно обнародованной документации ПСЗ "Янтарь", на судне проекта 23700 оборудованы помещения повышенной комфортности, в состав которых входят восемь жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом, конференц-зал, кают-компания пассажиров с буфетной, проходные помещения.

Судно "Воевода" проекта 23700 (заводской номер С-370) на испытаниях (с) paluba.media