USNI News: США ударили по району учений флотов Ирана, России и Китая

США ударили по пирсу Чабахара — району, вблизи которого ранее проходили совместные учения флотов Ирана, России и Китая. Об этом сообщает портал USNI News.

Ресурс напоминает, что в районе Чабахара несколько недель назад военные корабли Ирана, России и Китая принимали участие в совместных учениях «Пояс безопасности».

В феврале американское издание TWZ написало, что корабли Военно-морских сил Китая и Военно-морского флота России в Ормузском проливе вблизи Ирана не помешают возможной операции США против Тегерана, а перед ее началом могут и вовсе покинуть регион.

Тогда издание допустило, что США завершат подготовку к операции против Ирана как раз тогда, когда закончатся учения «Пояс безопасности», а корабли России и Китая покинут Ормузский пролив.