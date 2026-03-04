Войти
Нидерланды получили первый тральщик по совместной программе с Бельгией

Тральщик "Флиссинген", второй из серии кораблей противоминной обороны совместной бельгийско-голландской программы rMCM и первый, предназначенный для Королевского военно-морского флота Нидерландов, официально передали заказчику на базе в Ден-Хелдере.

Как напоминает Naval Today, в 2019 году в рамках тендера на поставку 12 тральщиков Бельгии и Нидерландам выиграл консорциум Belgium Naval & Robotics, образованный французской Naval Group и бельгийской ECA Group. Контракт предполагает, помимо постройки и передачи кораблей, интеграцию в состав их оснащения около сотни беспилотных систем, предназначенных для борьбы с минной угрозой.

Тральщик "Флиссинген", Нидерланды

Википедия


"Это символичный и огромный шаг на пути к укреплению прочных и доверительных отношений между нашими странами, – подчеркнул Винсент Мартино-Лагард, исполнительный вице-президент Naval Group по надводному кораблестроению. – Этот инновационный и высокоэффективный корабль значительно усилит военно-морскую мощь флота Нидерландов".

В ходе церемонии также отмечалось, что это первый случай, когда корабль для Королевского военно-морского флота Нидерландов был построен в рамках соглашения с министерством обороны Бельгии.

Непосредственно за постройку тральщиков отвечает Kership – совместное предприятие французских компаний Naval Group и Piriou. Naval Group выступает главным разработчиком и отвечает за проектирование кораблей, оснащение, а также за испытания и ввод в эксплуатацию боевой системы и систем противоминной защиты.

ECA Group в качестве соподрядчика отвечает за беспилотные платформы. Дроны производятся на заводе компании в Остенде. Причем на новых кораблях используется комбинация надводных, подводных и воздушных беспилотников.

"Флиссинген" заложили на верфи Piriou в Конкарно в июне 2022 года, спустили на воду в октябре 2023 года. Ходовые испытания стартовали в апреле 2025 года.

Испытания первого корабля серии rMCM – "Остенде", предназначенного для ВМС Бельгии, – завершились в июле 2025 года, а передача заказчику состоялась в ноябре.

Поставка всех 12 тральщиков запланирована до конца 2030 года.

Водоизмещение кораблей противоминной обороны для Бельгии и Нидерландов составляет 2800 тонн, длина корпуса – 82,6 метра, ширина – 17 метров. Максимальная скорость – 15,3 узла, дальность плавания – 3500 морских миль. Вместимость – 63 человека (базовый экипаж – 33 человека).

Вооружение – 40-мм пушка и 12,7-мм дистанционно управляемые боевые модули.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
