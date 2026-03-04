Сырский признал, что «Герани» научились летать на предельно малых высотах

Источник изображения: topwar.ru

Главком ВСУ Сырский бьет тревогу: российские БПЛА «Герань» (которые на Украине все еще предпочитают называть «Шахедами») освоили полеты на предельно малых высотах. В своем отчете о работе «малой ПВО» украинский командующий признает: новая тактика заставляет искать нестандартные решения.

По словам Сырского, в феврале, несмотря на «значительное ухудшение погодных условий и дефицит средств поражения», украинским перехватчикам удалось совершить около 6,3 тыс. вылетов и уничтожить более полутора тысяч российских беспилотников разных типов. При этом в Киеве и окрестностях доля дронов-перехватчиков в уничтожении БПЛА, по версии киевского режима, превысила 70%.

Главкома явно беспокоит другое: российские операторы БПЛА не стоят на месте. Тактика ухода на сверхмалые высоты делает работу традиционных средств ПВО малоэффективной. И теперь Киев делает ставку именно на «БПЛА-перехватчики».

Сырский отчитывается о работе с производителями, обучении экипажей и формировании целых дивизионов беспилотных систем. Звучит масштабно, но за этими формулировками скрывается простая истина: если раньше «Герани» летели на заданной высоте и их можно было относительно легко достать, то теперь они буквально стелятся над землей, скрываясь в «складках» местности.