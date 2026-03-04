Войти
Макрон рассказал о будущих стратегических подлодках Франции

Первая французская стратегическая атомная подлодка получит наименований "Инвинцибл" (Invincible, "Непобедимый"). Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на военно-морской базе на острове Лонг в Бретани. Ранее сообщалось, что лидер республики обозначил новые подходы к стратегии сдерживания, которые предполагают увеличение ядерного арсенала.

Субмарины, ранее известные как SNLE-3G (Sous-marin nucléaire lanceur d'engins – третье поколение атомных подлодок с баллистическими ракетами), заменят находящиеся на вооружении стратегические АПЛ класса "Триумфан" (Le Triomphant, "Триумфатор"). По словам Макрона, головная субмарина "Инвинцибл" выйдет в море в 2036 году.

Выступление Эмманюэля Макрона

French presidency video


Полномасштабная разработка подлодок SNLE-3G началась в феврале 2021 года. Резка стали для первого корпуса состоялась в марте 2024 года. Французская судостроительная компания Naval Group рассчитывает начать сборку различных секций АПЛ примерно в 2026–2027 годах. Спуск на воду запланирован на начало 2030-х годов.

Предполагается, что четыре подлодки класса "Инвинцибл" обеспечат Франции морской компонент ядерного сдерживания до 2080-х годов.

Как отмечает Naval News, на первый взгляд, по габаритам и дизайну новая АПЛ напоминает нынешние субмарины класса "Триумфан". Однако это новая конструкция, которая почти на 10 метров длиннее (около 150 метров), а подводное водоизмещение превысит 15 000 тонн. Неизменными останутся численность экипажа (110 человек), количество пусковых шахт для баллистических ракет подводного базирования (16 единиц) и торпедных аппаратов (4 единицы).

Один из главных выводов из речи Эммануэля Макрона заключается в том, что Франция увеличит свой ядерный арсенал.

"Эволюция обороноспособности наших конкурентов, возможность координации действий между противниками и риски, связанные с распространением оружия… Все это, после тщательного анализа, приводит нас к выводу о необходимости укрепления нашего арсенала", – заявил президент Франции.

Глава государства добавил, что отныне численность ядерных боеголовок, имеющихся в распоряжении военных Франции, разглашаться не будет.

  В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
Ядерный щит
