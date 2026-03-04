Войти
Lenta.ru

Атаковавший Иран эсминец получил «Одина» для ослепления

250
0
0
Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие»
Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие».

Эсминец Spruance ВМС США получил лазерную систему ODIN для ослепления

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Spruance, который задействован в атаке на Иран, получил лазерную систему AN/SEQ-4 ODIN. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На ролике, который демонстрирует старт ракет Tomahawk, можно заметить установку AN/SEQ-4 ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy). Система установлена перед крышками контейнеров вертикальной пусковой установки.

Комплекс «Один» предназначен для ослепления электрооптических систем разведки и наведения беспилотников и малых катеров. Изделие интегрировано в систему боевого управления «Иджис», которая обеспечивает оперативное обнаружение целей. ВМС не раскрывают характеристики AN/SEQ-4. Считается, что мощность лазера составляет от 10 до 30 киловатт. Дальность действия комплекса, который устанавливают на эсминцы типа «Арли Берк», оценивают в одну-две морские мили.

В январе начальник военно-морских операций ВМС адмирал Дэрил Кодл заявил, что перспективные линкоры типа Trump («Трамп») могут вооружить мощными лазерами мегаваттного класса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 05:24
  • 186
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:38
  • 14787
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения
  • 03.03 18:41
  • 0
Комментарий к "США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400" и "Американская PrSM станет убийцей российских С-400"