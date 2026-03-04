Китай ограничил продажу товаров двойного назначения японским оборонным компаниям

ЦАМТО, 3 марта. Как сообщило 24 февраля Министерство коммерции Китая, Пекин включил 20 японских производителей, относящихся к аэрокосмической и судостроительной отраслям промышленности, в список компаний, подлежащих экспортному контролю.

По информации Jane's Defence Weekly, ссылаясь на соображения безопасности, министерство запретило экспорт попавшим в список японским компаниям, участвующим в "укреплении военного потенциала Токио", товаров двойного назначения.

В "черный список", в частности, вошли Kawasaki Heavy Industries (KHI) и дочерние компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI), занимающиеся судостроением, авиадвигателями, судовым оборудованием и морскими системами. Кроме того, в него включены оборонное подразделение Fujitsu; Национальная академия обороны Японии; Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и занимающиеся производством вооружений подразделения IHI Corporation.

Так, компания KHI разрабатывает и производит широкий спектр авиационной техники для Сил самообороны Японии, включая самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В перечень ее продукции, в частности, входят морской патрульный самолет P-1 и самолет ВТА C-2.

К основным платформам разработки MHI относятся истребитель F-2, неатомные подводные лодки класса "Тайгей", фрегаты класса "Могами", различные БЛА. Компания производит танки и бронетехнику, морские вертолеты SH-60K и ракеты.

По заявлению Министерства коммерции, иностранным организациям и частным лицам также запрещено экспортировать товары двойного назначения китайского производства включенным в список японским фирмам.

Министерство добавило, что взяло под наблюдение еще 20 японских компаний, конечные пользователи и способы использования товаров двойного назначения которых не могут быть подтверждены. В данный список вошли такие японские фирмы, как Subaru Corporation, Fuji Aerospace Technology, Токийский институт науки и Mitsubishi Materials Corporation.

Министерство коммерции КНР заявило, что экспортеры обязаны предоставлять отчеты об оценке рисков в отношении контролируемых компаний, а также официальное обязательство, гарантирующее, что товары двойного назначения не будут использоваться для укрепления военного потенциала Японии.

По словам представителя Министерства коммерции, решение соответствует закону о контроле за экспортом 2020 года и нормам контроля за экспортом товаров двойного назначения, которые вступили в силу в декабре 2024 года.

Охарактеризовав экспортные ограничения как "полностью законные, разумные и правомерные", представитель заявил, что меры направлены на сдерживание "ремилитаризации" Японии и развития ее ядерной программы. По мнению министерства, ограничения не повлияют на другие японо-китайские экономические и торговые отношения.

Министерство коммерции впервые объявило о решении ужесточить экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения для Токио в январе этого года после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити сделала заявление о возможности силового вмешательства страны в случае агрессии КНР против Тайваня.

Ограничения на товары двойного назначения, особенно с содержанием редкоземельных элементов, могут отрицательно повлиять на военно-промышленный комплекс Японии, приведя к сбоям в цепочках поставок, увеличению сроков и стоимости производства.

Аналогичным образом, в июле 2025 года Китай добавил восемь тайваньских компаний аэрокосмической и судостроительной отраслей в список компаний, подлежащих экспортному контролю.