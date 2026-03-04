Войти
Военное обозрение

Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно

269
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно. Ее арсенал боеприпасов среднего и крупного калибра сегодня лучше и больше, чем когда-либо раньше.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он заявил следующее:

Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

Глава Белого дома также написал:

Войны можно вести вечно и крайне успешно, используя только эти запасы.

При этом он добавил, что американское вооружение по своим характеристиками значительно превосходит любое оружие, произведенное в других странах.

И хотя Трамп высоко оценивает американские оружейные запасы, все же он недоволен. Президент США считает, что ситуация могла бы быть еще лучшей, если бы его предшественник Джо Байден не раздарил столько вооружения Киеву. Теперь же, по его словам, американцы восполнили свои запасы и готовы «побеждать по-крупному».

Источник изображения: topwar.ru

Незадолго до этого Трамп говорил, что антииранская военная операция продлится около месяца. Затем он сказал, что боевые действия будут продолжаться столько, сколько понадобится. Он также не исключает высадку войск США в Иране.

Ранее глава Белого дома заявил, что американцы даже еще не начинали всерьез наносить удары по Ирану. Примерно в таком же ключе высказался и глава Госдепа США Марко Рубио. Он анонсировал следующую фазу совместных атак Соединенных Штатов и Израиля на Исламскую Республику, которая станет еще более жесткой, чем предыдущая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 05:24
  • 186
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 04.03 05:08
  • 0
Комментарий к "Новейшая ракета Х-38МЛ в ходе СВО стала сокрушителем укреплений и переправ"
  • 04.03 03:50
  • 1
«Революция и новая эра в ПВО»: Франция получила первый ЗРК SAMP/T NG
  • 04.03 02:54
  • 0
Комментарии к "Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили", и к "Раскрыта опасность новых американских ракет Sentinel для России"
  • 04.03 01:38
  • 14787
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 01:37
  • 1
Неожиданное прекращение ударов «Томагавками» по Ирану объяснили
  • 04.03 01:32
  • 1
В США рассказали о мести Ирану за повреждение авианосца
  • 04.03 01:20
  • 1
Путин поручил сделать эффективнее систему ценообразования Минобороны
  • 03.03 23:31
  • 1
США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400
  • 03.03 23:03
  • 0
Комментарий к ""Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США, и к "В Польше заявили о победе над российской «Вербой»"
  • 03.03 22:50
  • 1
Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад
  • 03.03 21:24
  • 0
Комментарий к "В США заявили о невозможности потопления американских авианосцев"
  • 03.03 19:41
  • 0
Комментарий к "В российской ракете "Орешник" используются советские лампы. Запад, высмеивая "отсталость" России, не понимает задумку (Sohu, Китай)"
  • 03.03 19:19
  • 2
В небе над Кувейтом сбит самолёт F-15 ВВС США — показано видео крушения
  • 03.03 18:41
  • 0
Комментарий к "США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400" и "Американская PrSM станет убийцей российских С-400"