Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно

Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно. Ее арсенал боеприпасов среднего и крупного калибра сегодня лучше и больше, чем когда-либо раньше.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он заявил следующее:

Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

Глава Белого дома также написал:

Войны можно вести вечно и крайне успешно, используя только эти запасы.

При этом он добавил, что американское вооружение по своим характеристиками значительно превосходит любое оружие, произведенное в других странах.

И хотя Трамп высоко оценивает американские оружейные запасы, все же он недоволен. Президент США считает, что ситуация могла бы быть еще лучшей, если бы его предшественник Джо Байден не раздарил столько вооружения Киеву. Теперь же, по его словам, американцы восполнили свои запасы и готовы «побеждать по-крупному».

Незадолго до этого Трамп говорил, что антииранская военная операция продлится около месяца. Затем он сказал, что боевые действия будут продолжаться столько, сколько понадобится. Он также не исключает высадку войск США в Иране.

Ранее глава Белого дома заявил, что американцы даже еще не начинали всерьез наносить удары по Ирану. Примерно в таком же ключе высказался и глава Госдепа США Марко Рубио. Он анонсировал следующую фазу совместных атак Соединенных Штатов и Израиля на Исламскую Республику, которая станет еще более жесткой, чем предыдущая.