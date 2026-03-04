Войти
США спешно перебрасывают комплексы THAAD и Patriot с Дальнего Востока на Ближний

241
0
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации южнокорейских СМИ, США в срочном порядке готовятся к переброске своих самых современных систем ПВО THAAD и ЗРК Patriot, а также средств наблюдения и разведки с Дальнего Востока в Ближневосточный регион. Как выяснилось, у США оказалось недостаточно средств ПВО для защиты своих объектов в регионе.

В первую очередь планируется переброска средств ПВО с авиабазы Гунсан и военной базы в Сонджу в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто. В Южной Корее опасаются, что США оставят республику беззащитной перед возможными атаками КНДР или КНР. Однако, судя по всему, США не ожидали, что ситуация на Ближнем востоке выйдет из-под контроля и региональные союзники Вашингтона не смогут эффективно противостоять иранским воздушным атакам.

В то же время, по некоторым данным, США вынуждены отказывать странам Персидского залива в приобретении ракет ПВО, поскольку расход за несколько дней противостояния с Ираном расход ЗУР оказался запредельным и были практически исчерпаны имевшиеся в регионе запасы. В условиях ограниченности производственных мощностей в США на восполнение запасов ЗУР потребуется довольно продолжительное время. При этом своих менее приоритетных союзников США отодвинут в самый конец немалой очереди.

Между тем, судя по всему, иранские гиперзвуковые ракеты Fattah-1 и Fattah-2 не были перехвачены ни американскими THAAD и Patriot, ни израильским комплексом Arrow. Если интенсивность иранских атак сохранится, то, учитывая расход ЗУР США и их ближневосточными союзниками, уже в ближайшее время запасы американских противоракет будут близки к истощению.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Проекты
ГЗЛА
